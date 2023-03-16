В московской галерее «Здесь на Таганке» презентовали масштабный проект, посвященный NFT и современному искусству

Выставка стала уникальным для Москвы явлением, поскольку является единственным офлайн проектом на тему новой технологии в стенах галерейного пространства. На ней были представлены как материальные, так и цифровые работы. с 18 февраля по 12 марта экспозицию «NFT. Придётся перейти» посетили более двух тысяч человек.

Более 100 работ начинающих и уже именитых российских художников составили экспозицию выставки, в том числе был представлен NFT проект певицы Кати IOWA. Пройдя по территории выставки можно было получить подробное представление о том, как развивается арт индустрия в настоящий момент, и как быстро происходит смена трендов.

На одной площадке объединились contemporary и modern art в различных направлениях искусства: живописи, графики, скульптуры, инсталляции, digital- и video-art. Также были представлены NFT-экспонаты.

Многие материальные работы имели продолжение в цифровом мире. Рядом с одними экспонатами располагался монитор с демонстрацией цифровой части работы. Рядом с другими – QR-код, по которому можно было посмотреть работу у себя на телефоне или подняться на второй этаж, где эти же работы демонстрировались через проектор.

Выставка «NFT. Придётся перейти» объединила художников, которые сочетают разные техники и работают с современными материалами.

Среди них был Kirill Rave – художник, который совмещает цифровое и материальное. Его работы пронизаны поисками своего места в этой гибридной среде. Является участником Биеннале в Германии, Испании, Москве и Чувашии с 2017 по 2022 год. В 2020 году был номинантом 1-й Московской арт премии, а в 2022 году стал победителем конкурса медиа-художников в галерее «Цифергауз».

На выставке были также продемонстрированы работы одного из ярких представитель московского арт сообщества Brickspacer - основателя и популяризатора крипто-арт движения в России. Antonio Lebedef - создатель художественного направления глитч-сюрреализм также поддержал проект своими работами.

Алексей Кессель предоставил для выставки целую серию работ в технике классической живописи маслом, но при этом настолько напоминающие цифровые работы, что с первого взгляда было сложно понять происхождение картин.

Своеобразным ироничным ответом, с определенным скептицизмом на все происходящее в современном искусстве, стали работы Сергея Рожина, автора блога «Рабы Малевича». Сергей исследует культуру и порождает мемы, работает с китчем и массовой культурой, создает визуальные высказывания о поколении, выросшем в атмосфере постсоветской России.

Работы молодого, но уже набирающего популярность медиа художник Артема Ткача, также были представлены на выставке. Он уже демонстрировал свои экспозиции на международных выставках в Пекине, Дубае, Израиле и многих других странах. Руслан Вяльцев, со своим ярким и узнаваемым стилем, также поддержал проект. Руслан - цифровой художник и арт-директор студии 2MRW. Он занимается курированием NFT-проектов, делал работы для Reebok, Farfetch, Lady Gaga и Mel C.

С инсталляцией, созданной специально для выставки, выступили художники Никита Макеев и Павел Сазыкин. Их инсталляция "Один и три цифровых стула» была отсылкой к классической концептуальной работе Джозефа Кошута, переосмысленной в свете новых реалий.

«Это вторая выставка по теме NFT. И мы хотим реализовывать такие проекты ежегодно. Первая была образовательная и знакомила зрителей как с самой технологией, так и с ее применением в искусстве. Вторая – это уже исследование. Мы постарались проанализировать изменение технологий в целом, и технологии NFT в частности, в попытке спрогнозировать будущее» - рассказал Никита Макеев, являющийся, в том числе, и одним из кураторов выставки.

Многие экспонаты были представлены благодаря сотрудничеству с VS Gallery и Элен Левитт. Кураторы проекта: Никита Макеев, Ксения Горбатюк, Юлиана Муха.

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