ЛОНДОН (Великобритания): международная выставка «METAFASHION» открывается в NIKOLSKAYA GALLERY

30 августа 2022 открывается масштабная международная выставка на основе Open Call.

«METAFASHION» — международный проект NIKOLSKAYA GALLERY в пространстве на New Bond Street, Mayfair, исследующий многообразие цифрового представления иллюстрации моды. На основе открытого конкурса проект представляет широкий спектр художественных техник и стилей фэшн-рисунка и 3D визуализации. Использование технологий дополненной реальности и WEB 3 создает технологическое пространство для нового опыта просмотра.

В экспозицию вошли произведения известных и признанных авторов, а также произведения молодых, одаренных и перспективных художников. Каждый иллюстратор, представленный в экспозиции, имеет неповторимый и узнаваемый авторский стиль. Здесь вы можете найти работы, выполненные как в безупречном стиле минимализма так и в чувственной, провокационной манере. Авторы работают с различными материалами от акварели и акрила до туши и дизайнерских маркеров, которые позволяю передать динамику рисунка с акцентом на смысловые детали изображения изображение. При этом важным направлением выставки являются цифровая иллюстрация и работа с цифровыми инструментами. Проект знакомит зрителя с яркими, смелыми и актуальными работами современных художников и вовлекает его в удивительный мир моды и красоты.

«METAFASHION» посвящена многообразию художественных техник и стилей современной модной иллюстрации. Ее история богата потрясающей графикой для печатных изданий, лукбуков и рекламными кампаниями. До 1930-х годов фэшн-иллюстрация занимала ведущую роль в коммуникация между модельером, брендом и широкой публикой, постепенно превращаясь в самостоятельное искусство. Обложки для Vogue и Harper’s Bazaar создавали культовые фэшн-иллюстраторы, такие как Жорж Лепап и Эрте, а также самые известные художники своего времени — Сальвадор Дали, Жан Кокто и другие. Современная фотография разрушила мировой статус иллюстрации и привела ее к окончательному упадку в 60-х годы, но сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию.

Индустрия моды, перенасыщенная креативными форматами фотографии, все больше выбирает сотрудничество с художниками и отдает предпочтение изображениям с индивидуальным авторским почерком. Искусство тесно переплетается с модой. Выставка открывает перед зрителем обширное поле идеи и различные интерпретации рисунка в модном стиле, пробуждающие воображение и насытить пространство новыми необычными красками.

УЧАСТНИКИ «METAFASHION»: Яна Скакун, Екатерина Кашина, Юлия Щедрова, Яна Нестерова, Катерина Васильева, Галина Пасларь, София Мережко, Вероника Теслицкая, Дарья Долгова, Евгения Назарова, Татьяна Малашкина, Надежда Букия, Ксения Котова, Катерина Балашова, Нина Космылева, Anna Tsvell, Анастасия Винокурова, Анжела Белокопытова, Елена Мясникова, Юлия Ефимова, Юлия Корс, Каталина Лехнович, Ксения Черниговская, Марина Латинович, Лели Гапова, Валерия Сальникова, Евгений Надточий.

КУРАТОРЫ: Ирина Никольская, Екатерина Соловьева.

ОРГАНИЗАТОРЫ: NIKOLSKAYA GALLERY, THE OSTERICH GALLERY, ART GROUP AGENCY, POP UP MUSEUM

Где? London, New Bond Street 125, Nikolskaya Gallery.

Вход бесплатный.

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