ОМСК: POLINA ZAREMBA ART GALLERY представляет выставку «Летние сны»

Персональная выставка «Летние сны» Лидии Заремба открылась в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY.

В экспозиции представлены работы в стиле «ню», обнаженная натура. Женские образы проникнуты солнечными лучами и освещены ночными звёздами.

Лидия Александровна Заремба уникальный и единственный художник в России, кто занимается «ню» в стиле модерн с неподражаемой манерой, в стиле импрессионизма и работает на грани абстракции. Высокий уровень академического рисунка виртуозно демонстрирует анатомию женского тела, буквально одной связующей линией.

Живописность полотен завораживает и ошеломляет. В ее работах реальные женские образы соединяются с другим измерением. В каждом своём произведении художник демонстрирует не только живописные качества работ, но и свою способность приоткрыть зрителю высокий духовный мир реально существующих женщин.

Лидия Заремба — участник Союза художников России. Её картины находятся в коллекции музея «Modern» (Будва, Черногория), ГМИО Городского музея «Искусство Омска», галерее «Вернисаж» (Тюмень), галерее «2 Суворова» (Новокузнецк), галерее «Квадрат» Омска, Галерее «Лошадь Пржевальского» (Омск), Галерее «N-проспект» (Санкт-Петербург), Сибирском центре современного искусства Новокузнецка и других, а также в частных коллекциях США, Франции, Германии, Великобритании, Хорватии, Черногории, Кубы, Италии.

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