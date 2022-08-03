Коллаборация ART ONLINE 24 by ASKERI GALLERY х Chrome rise up Bar

ART ONLINE 24, ASKERI GALLERY и Бар CHROME rise up и представили совместный проект: в течение месяца в креативном пространстве бара будут выставлены линогравюры на зеркальной бумаге талантливого молодого художника Ильи Мосунова (ILYA MOSUNOV), автора проекта #THEGRAVURE.

Хромированные элементы декора и яркий дизайн залов CHROME rise up вдохновили Илью сделать оттиски на зеркальной бумаге. У гостей бара CHROME будет возможность одними из первых познакомиться с «хромированными» работами из самых известных серий Ильи: «Девушка в тюрбане», «Жорик хочет тусить», «Автопортрет на кубе» и других.

Выпускник исторического факультета, Илья Мосунов работает в старинной технике линогравюры. По словам Ильи, эта техника – доступная и современная, объединяющая фотографию, дизайн и печатную графику, удачно сочетает в себе универсальность высказывания и вариативность его выражения, благодаря чему максимально уместно вписывается в современность и позволяет художнику предельно быстро реагировать на метаморфозы мира. Его работы – это одновременно взгляд внутрь и наружу: фиксация воспоминаний и схваченные повседневные образы, случайные кадры из отпусков и исполненные немалого психологизма портреты, посты из соцсетей и абстрактные графические фантазии.

Впервые Илья заявил о себе в 2015 году на выставке Y4Y – Молодые для молодых в Агентство.Art Ru, но тогда он показал свои ручные вышивки шелком. С тех пор Илья Мосунов окончил курс высокой печати в московской мастерской А. Лаптева. Первоначально линогравюра для Ильи была вызовом диджитализации и массовому производству, но со временем стала основным инструментом высказывания. Линогравюры Ильи Мосунова неоднократно выставлялись в России и Великобритании.

Московская галерея современного искусства ASKERI GALLERY основана в 2016 году Полиной Аскери. Галерея занимается реализацией предметов искусства и сотрудничает с художниками, чьи работы отражают основные тенденции современного западного и восточного искусства. В онлайн-проекте ART ONLINE 24 представлены произведения современного и актуального искусства как известных современных художников, так и молодых перспективных авторов на любой вкус и ценовую категорию.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.