«Love and happiness»: концерт в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

14 февраля 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт, посвященный дню всех влюбленных «Love and happiness». В вечере примут участие Иван Дыма (саксофоны), Юлия Иконникова (орган), Николай Добкин (орган Hammond), Николай Курдюмов (рояль), Илья Зырьянов (гитара), Антон Дашкин (ударные) и Никита Неделько (гитара). В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Астора Пьяццоллы, Роберта Шумана и других композиторов.

Классическую часть программы откроет музыка Баха — Дорийская токката считается одной из вершин его органного творчества и во всем величии представляет уникальный исторический орган собора. Вслед за ней будут звучать сочинения Шопена и Шумана — великих певцов человеческих чувств, открывших эпоху музыкального романтизма. Удивительные истории любви сыграли в их судьбах решающую роль и вдохновили на создание множества сочинений: отношения Роберта и Клары Шуман, Фридерика Шопена и Жорж Санд напоминают литературный роман и до сих пор заставляют сопереживать радостям и горестям, которые выпали на долю этих сильных и ярких пар.

Вторая часть программы — музыка ХХ века, связанная с прекрасными романтическими местами нашей планеты. Сюита «Шаннон» ирландского композитора Киарана Фаррелла, известного музыкой для британского телевидения, вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Концерт Астора Пьяццолла отсылает к захватывающим дух горным пейзажам Южной Америки: Аконкагуа — самая высокая точка в Андах, которая находится в Аргентине, родной стране композитора. А концерт, который ждет слушателей в праздничный вечер, называют одной из главных вершин творчества самого Пьяццоллы.

Завершится концерт двумя авторскими сочинениями Ивана Дымы: композицией «Хайао, или Путешествие в Японию», вдохновленной творчеством Хаяо Миядзаки, и Love and happiness, давшей название всему концерту.

Романтический вечер под сводами собора – это шедевры классической музыки, популярные сочинения композиторов ХХ века и необычный ансамбль большого исторического органа, саксофона, гитары и ударных. Особое звучание знакомым мелодиям придаст неповторимый тембр электрооргана Hammond, знакомый каждому благодаря лирическим рок-хитам.

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