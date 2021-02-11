«В темноте»: Фонд «Линия жизни» представит сказочное рояль-шоу

17 февраля 2021 года фонд «Линия жизни» и Дом поэтов в Трехпрудном переулке представят уникальный благотворительный проект: музыкально-песочное шоу «В темноте». Все собранные за вечер средства пойдут на оплату лечения тяжелобольного ребенка фонда «Линия жизни».

В обстановке густого полумрака оживут знаменитые произведения Шуберта, Брамса и Чайковского. За рояль сядут всемирно известные музыканты Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский. Они исполнят в четыре руки шедевры мировой музыки, поведав зрителям истории рождения известных музыкальных произведений.

Эффект «оживления» музыки в темноте усилит фантастическое песочное шоу от мастера картин-иллюзий Марины Чистиной. Художница создаст на экране причудливые образы, которые будут подчиняться звукам музыки Картины из песка будут многократно менять сюжетные линии. На экране в темноте будут мелькать сцены из детства, яркие моменты жизни, мир, каким он открыт детскому взгляду: здесь, сейчас, сию минуту.

Все музыкальные образы, которые создадут в темноте Ирина Силиванова, Максим Пурыжинский и Марина Чистина, зритель сможет удержать в памяти ровно до того момента, пока рисунки не рассыпятся в пыль, пока не утечёт песок сквозь пальцы известной художницы картин-иллюзий…

Дом поэтов представит зрителям свое новое меню с лучшим в Москве Цветаевским пирогом, а хозяйка Дома Светлана Ясная познакомит зрителей с уникальным пространством, где до сих пор живет дух Марины Цветаевой.

Возрастные ограничения на мероприятие – 12+ (строго)

Справки о билетах на сайте http://dompoetov.ru/events/liniya

Начало в 20.00.

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