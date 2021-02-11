В РАХ открывается выставка «Связь поколений. Ефрем Зверьков и лауреаты  Конкурса пейзажа имени Е.И. Зверькова»

16 февраля 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата Государственных премий, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова (1921-2012) и работ лауреатов Конкурса пейзажа имени Е.И.Зверькова «Связь поколений». Экспозицию составят более 50 произведений живописи.

Наше время дойдет до потомков прежде всего в произведениях искусства. Имя Ефрема Ивановича Зверькова, выдающегося мастера живописи, создавшего свое направление в искусстве национального пейзажа, прочно вошло в историю отечественного и мирового искусства, получило широкое признание в России и за рубежом. Его многогранное творчество – целая эпоха в художественной культуре нашей страны. Он был среди тех лидеров, кто в 1960-е годы прокладывал новые пути в отечественном искусстве. Ефрем Иванович первым из московских художников стал осваивать Русский Север. В конце 1950-х – 1960-е годы он совершил шесть длительных творческих поездок в Республику Коми и Архангельскую область. Являясь преемником культурной традиции, генетическим носителем национальной ментальности в своих пейзажах он претворял традиционную систему духовных ценностей, передавая идею общности генезиса человека и мироздания. Северный край оказал важное влияние на его творчество и на характер «взаимодействия» с природой. Одним из первых Зверьков стал выразителем «сурового стиля» в пейзажной живописи. Работая на Севере, он сумел проявить свой огромный талант пейзажиста, оказать влияние на развитие пейзажной живописи нашей страны.

В 1972 году по решению Советского Правительства с большой выставкой в Италию были посланы пять живописцев – лидеров своего поколения: Д.Д. Жилинский, В.И. Иванов, Г.М. Коржев, П.П. Оссовский и Е.И. Зверьков. Эта масштабная выставка с большим успехом была показана в Риме, а затем в столицах ряда зарубежных стран. Так начиналось международное признание искусства этих выдающихся мастеров живописи. Уроженец Тверского края, Ефрем Иванович тонко чувствовал поэзию природы Средней полосы России, мастерски передавал ее изменчивый облик, ее атмосферные и временные состояния. Художник, используя особенности масляной живописи, многообразием переходных тонов и оттенков достигал единства объема, цветового, тонального и пространственного решений. Он сумел привнести новое дыхание в искусство лирического пейзажа, соединяя национальные традиции с оригинальным авторским началом. Его персональные выставки были показаны в лучших залах нашей страны: Российской академии художеств, Московском Кремле, Государственной Третьяковской галерее.

Современники отмечали особую философию, музыкальность, поэзию его пейзажной живописи. Многие произведения мастера – в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, в более чем 50 музеев России, в государственных и частных коллекциях разных стран мира.

Полотна, собранные на выставке, раскрывают основную философскую идею творчества художника-фронтовика, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны с первого дня и до победных дней мая: «Каждый, самый

маленький уголок родной земли – бесконечно драгоценен, и людям нужно беречь этот грандиозный мир, невероятную планету под названием Земля».

При жизни признанный классиком изобразительного искусства, Е.И. Зверьков своим творчеством, масштабной и многогранной деятельностью активно влиял на развитие художественной жизни России.

Творческое наследие Ефрема Ивановича востребовано новыми поколениями. Ретроспективная выставка произведений мастера соединена с экспозицией живописных работ лауреатов Конкурса пейзажа имени Е.И. Зверькова, студентов Тверского государственного художественного колледжа имени А.Г.Венецианова. Этот конкурс был организован в 2006 году по инициативе Е.И. Зверькова и Н.Г. Сиротиной, директора колледжа, почетного члена Российской академии художеств. Участие в конкурсе способствует профессиональному росту студентов, их нравственному и духовному развитию. Невозможно переоценить значение этого конкурса для сохранения и развития уникальных традиций отечественной школы живописи. Каждый конкурс – важный этап на трудном пути восхождения к вершинам мастерства.

Живописное наследие Е.И. Зверькова, произведения студентов-лауреатов конкурса пейзажа расширяют представление о национальном своеобразии, исторической ценности и уникальности искусства России.

Материал подготовлен академиком РАХ Л.В. ШИРШОВОЙ

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