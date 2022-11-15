«Лубянский гримёр». Премера иммерсивного спектакля по мотивам произведений Николая Лескова

В Новом театре Эдуард Бояков выпускает иммерсивный спектакль «Лубянский гримёр» по мотивам произведений Николая Лескова.

«Лубянский гримёр» станет первой премьерой Нового театра, сыгранной в главной резиденции театра – усадьбе Салтыковых-Чертковых. В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них – легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной – крепостной актрисы, другой – история рождения русского театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал.

Иммерсивность – означает погружение. Зритель окажется внутри мира крепостного театра начала позапрошлого века, где красота соседствует с жестокостью, пасторальная фривольность с грубостью, чистая любовь с пороком. Фальшь такому театру противопоказана. Потому что здесь нет сцены, нет рампы, нет «четвертой стены». Зритель или поверит в происходящее — или нет.

Менее, чем за век домашние крепостные театры переросли в профессиональные. Неграмотные актеры и актрисы, которых продавали и подвергали пыткам, которым запрещали вступать в брак и иметь детей, обрели статус профессиональных артистов. Именно из их среды вышли литературные счастливцевы и несчастливцевы, кручинины и негины, реальные Жемчугова и Щепкин, Шаляпин и Станиславский. Все они – свободные и несвободные – влюблены в Театр.

Каждая группа идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию спектакля. И многим непременно захочется прийти еще раз, чтобы сложить сюжетный пазл по-новому.

«Лубянский гример» − история с внятным сюжетом, рассказанная современным театральным языком, который при всей мультижанровости и иммерсивности не разрушает границ традиционного драматического театра, а раздвигает их. Каждая группа увидит что-то свое, но история будет понятна всем. Финальная часть спектакля пройдет в домашнем театре графа, где крепостные артисты разыграют свой спектакль и где состоится развязка драмы о лубянском гримере и его возлюбленной», – говорит режиссер Эдуард Бояков.

В ролях: Народные артисты РФ Леонид Якубович, Валентин Клементьев, заслуженные артистки РФ Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, артисты Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Дарья Дуженкова, Кирилл Клименко и вся труппа Нового театра.

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