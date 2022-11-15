ВДНХ приглашает посетить специальную экспозицию «Искусство периода Хань (206 год до н.э. — 220 год н.э.)»

14 ноября в павильоне №21 в рамках выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» для гостей открылась специальная экспозиция коллекции Государственного музея Востока «Искусство периода Хань (206 год до н.э. — 220 год н.э.)». Здесь представлены изделия, используемые в погребальных культах, коллекция китайских монет этого периода и скульптуры придворных девушек-музыкантов.

Династия Хань прекратила свое существование в 220 году н.э. Это завершающий этап истории Древнего Китая, подготовивший переход к раннему Средневековью и повлиявший на всю дальнейшую историю Поднебесной.

В рамках специального раздела гости познакомятся с ролью символики в погребальных культах. В составе предметов из гробниц гости увидят животных, связанных с символикой сторон света. Это изображения дракона (восток), тигра (запад), птицы (юг) и черепахи со змеей (север).

Часть экспозиции занимают обереги, которые использовались при погребении, например скульптура «Дух земли», где птица имеет голову человека. Подобные объекты с использованием фантастических существ соединяют реализм с фантазийными элементами, облик которых связан с древними представлениями, идущими из глубины веков, в частности с отголосками тотемизма. Кроме того, здесь представлены бытовые предметы периода династии Хань — бронзовые зеркала круглой или квадратной формы и керамические сосуды.

В собрании Государственного музея Востока можно увидеть коллекцию китайских бронзовых монет периода Хань, имевших форму различных предметов — сельскохозяйственные орудия, музыкальные инструменты, ножи, колокола. Также особое место в специальном разделе заняла скульптурная керамическая группа придворных девушек-музыкантов, играющих на различных инструментах.

Выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» основана на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до н.э. Посетить экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в павильоне №21.

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