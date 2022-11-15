В Москве продолжается курс семинаров в области киноведения и режиссуры «Эйзенштейновский семинар»

По 9 декабря культурный центр «Искусство кино» проводит в Москве «Эйзейштейновский семинар» – курс семинаров в области киноведения и режиссуры, в том числе на материале творчества С.М. Эйзенштейна. Мероприятие проводится Культурным центром «Искусство кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В его рамках в Государственном институте искусствознания пройдут 5 семинаров, посвященных историческому контексту работы великого режиссера в кино и круглый стол о педагогическом наследии Эйзенштейна и его месте в советском и мировом киноканоне. Семинары, которые ставят своей задачей познакомить слушателей с историей классического советского кинематографа и его деятелями, соратниками и коллегами Эйзенштейна, пройдут 25 ноября и 9 декабря в 16:00.

В рамках семинаров историки кино Кирилл Горячок и Максим Семенов расскажут о коллеге и сопернике Эйзенштейна Дзиге Вертове и о его талантливом ученике Валентине Кадочникове соответственно, специалист Госфильмонда Российской Федерации Сергей Огудов подробно проследит работу над ключевым (и не сохранившимся) фильмом Эйзенштейна 1930-х годов «Бежиным лугом», а куратор «Эйзенштейновского семинара» Наталья Рябчикова расскажет о первой экспериментальной режиссерской мастерской Мастера в конце 1920-х годов.

Вторая половина семинаров пройдет в Московской школе кино, где на протяжении шести занятий педагоги и практикующие кинематографисты вместе со слушателями разберут программы и записи лекций Эйзенштейна 1930-х годов, применяя его методы к современным темам и проблемам.

После окончания семинара в сотрудничестве с книжным магазином «Подписные издания» выйдет сборник «Как стать Эйзенштейном» под редакцией Натальи Рябчиковой. Он будет включать в себя переиздание учебных программ Эйзенштейна, впервые опубликованных в журнале «Искусство кино», его собственные пояснения к программам, а также переиздание книги Владимира Нижнего «На уроках режиссуры С.М. Эйзенштейна», основанной на лекциях 1930-х годов и с конца 1950-х годов ставшей библиографической редкостью.

Сергей Эйзенштейн, известный прежде всего как кинорежиссер, помимо этого был, возможно, величайшим педагогом в истории кино. Он не учил ставить спектакли или снимать фильмы – он учил думать по-режиссерски. Однажды, по его словам, студенты спросили: «Как стать Эйзенштейном?». Всеми своими лекциями он пытался доказать, что Эйзенштейном стать невозможно, да и незачем; что в кино нет незыблемых формул, что нужно учиться не беспроигрышным правилам создания великого (или просто хорошего) фильма, потому что их тоже не существует, – изучать нужно метод создания произведения искусства. Как бы студентам ни хотелось порой взять готовую форму Мастера и приложить ее к чему-то еще, Эйзенштейн снова и снова повторял, что делать этого нельзя. Поэтому и лекции его не были в полном смысле лекциями — он не передавал свой опыт и не пересказывал чужой, а обучал тому, как этот опыт приобретать самостоятельно.

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