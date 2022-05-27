Лучшие программы для скачивания видео с ВКонтакте

Иногда требуется скачать ролик из ВКонтакте. Например, чтобы переслать понравившийся клип человеку, который не зарегистрирован в этой соцсети. В этой статье мы разберем три простых способа, как скачать видео с ВК. Если предложенных вариантов будет недостаточно, ознакомьтесь с полным списком программ для скачивания видео с ВК по ссылке. На сайте вы найдете обзор 10 приложений и сравнительную таблицу ПО.

Мы не поддерживаем нелегальную загрузку контента. Используйте приведенные способы только для скачивания видео, фильмов и музыки, которые находятся в свободном доступе и не защищены авторским правом.

Запись видео с помощью программы Экранная Студия

Загрузка через сайт GetVideo

Закачка на телефоне через приложение Видео ВК

Запись видео с помощью программы Экранная Студия

Оптимальное решение для скачивания защищенных от скачивания клипов и длинных роликов. В Экранной Студии нет ограничений на длительность записи. Вы сможете управлять съемкой горячими клавишами, ставить ее на паузу и возобновлять в любой момент. После можно отредактировать ролик: удалить рекламу и всплывающие уведомления, добавить надписи, субтитры и многое другое. Скачать бесплатно приложение Экранная Студия можно по ссылке.

Чтобы сохранить ролик с VK этим способом, установите софт на компьютер. Затем следуйте пошаговой инструкции:

Запустите рекордер и кликните по «Записать видео с экрана». Выберите тип захвата «Полный экран». Поставьте флажок рядом с «Записать звук с компьютера». Выведите ролик в плеере Контакта на весь дисплей. Щелкните по «Начать запись» и включите воспроизведение. Сверните панель. Для приостановки съемки нажмите на F8, а для завершения — на F10. Обработайте ролик и кликните на «Сохранить видео». Выберите предустановку. Например, для просмотра на ПК создайте HD-клип.

Загрузка через сайт GetVideo

Онлайн-сервис GetVideo работает прямо в браузерах Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera и других. Скачивание выполняется по ссылке на ролик, поэтому запись должна быть публичной. Доступ к платформе можно получить как на телефоне, так и на ПК.

Для загрузки видео выполните несколько простых действий:

Перейдите на страницу с роликом на сайте VKontakte. Скопируйте ссылку. Откройте в новой вкладке портал GetVideo. Вставьте данные из буфера обмена в соответствующее поле. Кликните по кнопке «Найти». Будет предложено несколько вариантов скачивания. Выберите подходящий формат и разрешение видеоряда.

Закачка на телефоне через приложение Видео ВК

На мобильном устройстве с Android можно загрузить безопасное приложение Видео ВК. Оно доступно для бесплатной установки из магазина Play Market. Обратите внимание, что потребуется войти в аккаунт ВК.

Чтобы загрузить ролик, скачайте Видео ВК и установите на смартфон. Затем следуйте пошаговому алгоритму:

Войдите в свою учетную запись и найдите ролик на странице пользователя или в группе ВК. Коснитесь кнопки «Скачать» рядом с клипом. Укажите качество картинки. Дождитесь завершения закачки. Видео можно найти в локальной памяти телефона.

Заключение

Теперь вы знаете, как сохранить видео из ВК на компьютер или телефон:

Для извлечения публичных и приватных клипов любой продолжительности воспользуйтесь Экранной Студией. Ролик можно будет обработать и скачать на ПК в популярном формате.

Для загрузки видео без программ, обратитесь к платформе GetVideo. Для ее использования нужно стабильное интернет-соединение, а ролик должен находиться в открытом доступе.

На смартфонах Android можно установить мобильное приложение Видео ВК. Для закачки нужно авторизоваться в свой аккаунт.

Выберите подходящий инструмент и загрузите клип прямо сейчас.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.