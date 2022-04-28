Как убрать звук из видео: два простых способа

Убрать звук из видео может потребоваться в различных ситуациях. Например, если нужно заменить музыку в клипе или перезаписать озвучку в фильме. В этой статье мы кратко расскажем, как решить этот вопрос с помощью программы для ПК и онлайн-сервиса. Узнать еще больше о том, как убрать звук из видео, можно по ссылке.

СОДЕРЖАНИЕ:

Как убрать звук из видео в программе ВидеоМОНТАЖ

Как удалить звук из видео онлайн

Как убрать звук из видео в программе ВидеоМОНТАЖ

Программа ВидеоМОНТАЖ подойдет для работы как продвинутым пользователям, так и новичкам. В ней можно достаточно быстро удалить или заменить аудиодорожку и улучшить качество видео. Просто следуйте инструкции:

Шаг 1. Импортируйте файл

Нажмите на кнопку «Новый проект» —> «Проект с нуля». Во вкладке «Файлы» щелкните по функции «Добавить видео и фото». Найдите нужную папку и дважды кликните по видеозаписи.

Шаг 2. Отключите звук

Чтобы полностью удалить музыку из видео, щелкните правой кнопкой мышки по видео на временной шкале. Выберите опцию «Выключить звук».

Если вам нужно только немного снизить громкость аудио, то выделите клип и нажмите на «Редактировать». В категории «Общее» в блоке «Громкость звука» перетащите ползунок влево.

Можно сразу же наложить другую песню. Перейдите в раздел «Файлы» и кликните по «Добавить аудиофайлы». Укажите путь к мелодии с жесткого диска. Если дорожка длиннее видеоряда, зажмите правый край записи и перетащите его влево.

Чтобы добавить новую озвучку, используйте функцию «Записать звук с микрофона». Укажите формат, режим, частоту и битрейт аудио или оставьте значения по умолчанию. Щелкните по «Начать запись» и выберите папку для сохранения звука. Затем добавьте аудио в проект.

Шаг 3. Сохраните результат

Посмотрите видеоролик. Если все готово, то нажмите «Сохранить видео». Вам будет предложено несколько предустановок:

создание AVI-файла с подходящим кодеком для просмотра на ПК;

экспорт в HD-качестве в любом формате для воспроизведения на больших экранах или публикации в сети;

вывод для просмотра на смартфонах Apple, Android, Samsung и т.д.;

подготовка для публикации клипа на YouTube, ВК, RuTube, Vimeo и других сайтах.

Также можно выбрать формат из списка и настроить кодек, разрешение, качество, частоту кадров и битрейт самостоятельно.

Как удалить звук из видео онлайн

Если вы не хотите устанавливать сторонние приложения, то воспользуйтесь веб-платформами. Они позволяют быстро отключать звук и сохранять результат на компьютер. Однако сервисы не дают заменить звуковую дорожку, а также зависят от качества сети.

Как сделать видео без звука онлайн? Перейдите на сайт Clideo и следуйте алгоритму:

Щелкните по «Выберите файл» и загрузите ролик с компьютера. Также можно просто перетащить клип из проводника. Портал автоматически удалит звуковую дорожку. Дождитесь завершения обработки. Посмотрите видеофайл. Если все в порядке, нажмите на «Скачать». Обратите внимание, что итог будет содержать водяной знак с логотипом сайта.

Заключение

Теперь вы знаете, как удалить звуковую дорожку из видео двумя способами. Чтобы выключить аудио, а также заменить музыку или озвучку, воспользуйтесь программой ВидеоМОНТАЖ. Она позволит полностью отключить звук или снизить громкость, предлагает коллекцию мелодий и дает захватить голос с микрофона.

Если вам нужно только быстро отключить аудио, то примените онлайн-сервис Clideo. Он выключит звук в автоматическом режиме и позволит загрузить итог в исходном формате. Из недостатков способа можно отметить необходимость постоянного доступа к сети и размещение водяного знака на видео.

Выберите подходящий вариант и выполните обработку прямо сейчас!

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