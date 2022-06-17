Советы от звукорежиссера: чтобы слышать, учитесь молчать

На МультАниме появились новые мастер-классы о роли звука в анимации, о создании плоскостной пластилиновой анимации с использованием реверсивной съёмки, а лекторий пополнился исследованием творчества Андрея Юрьевича Хржановского.

На Платформе авторской анимации МультАнима, созданной Ассоциацией анимационного кино в рамках реализации президентского гранта, выложены записи двух интереснейших творческих встреч – звукорежиссер и композитор Александр Чирков говорил с воспитанниками анимационной студии «Фокус» московской школы № 2030 о звуке вообще и о его роли в мультипликации.

Звук, как известно, понятие многомерное. Он включает в себя такие разнородные явления, как речь, шумы, музыка. И для того, чтобы вся звуковая партитура была художественно выверенной, режиссер и звукорежиссер, начиная с работы над сценарием, должны тщательно продумать место каждого звукового компонента в будущем мультфильме. Звук имеет колоссальные возможности для эмоционального воздействия на зрителя и погружения его в нужные обстоятельства и в необходимую атмосферу.

Между тем, есть еще один звуковой фактор, помимо голоса, шума и музыки, который также используют звукорежиссеры. Вернее, он беззвуковой, антизвуковой – это тишина. Научиться молчать и слушать тишину – вот один из секретов мастерства звукорежиссера, с которым поделился с ребятами Александр Чирков. Такую тишину, которая шелестит ветром, поет мухой, скрипит оконной рамой. Тишину, в которой нет человеческой суеты, и которая и есть жизнь. Правдоподобная настоящая жизнь, которую мы видим и слышим в мультфильмах лучших режиссеров анимации. От которой замирает сердце и очищается душа.

Лекторий платформы авторской анимации МультАнима пополнился исследованием творческого пути классика отечественной анимации Андрея Юрьевича Хржановского. Знаток живописи и поэзии, исследователь судеб, Андрей Юрьевич в своих работах умеет рассказывать изящные истории о смысле жизни, о радости и грусти, о потаенных чувствах, о глубинном значении исторических событий, о личном мироощущении.

На Образовательном канале Платформы мы можете посмотреть новый мастер-класс «Пластилиновая мультипликация» от Натальи Шестаковой, руководителя детской мультипликационной студии «Мульткадрики» г. Каменск-Уральского. Мастер-класс посвящен плоскостной пластилиновой анимации с использованием реверсивной съёмки, когда персонаж появляется в кадре, раскручиваясь из кружка пластилина в целостный объект.

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