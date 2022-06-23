Ляйсан Утяшева представляет свое новое шоу «Carmen P.S.»

Ляйсан Утяшева вместе с одним из самых талантливых танцевальных коллективов России покажет новый танцевальный спектакль «Carmen P.S.». Премьерные показы мистической постановки без слов прошли этой весной и были тепло встречены публикой.

«Carmen P.S.» — это авторское прочтение классической новеллы Проспера Мериме. В новом спектакле режиссёр-постановщик Анастасия Вядро, идейный вдохновитель Ляйсан Утяшева и яркая команда танцовщиков исследуют роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви, воплощая свои смелые идеи на сцене.

Разве истинная любовь требует полного подчинения или за спасение от одиночества придется заплатить собственной жизнью?

Постановка создана на основе танцевального театра с элементами современной хореографии, испанских мотивов, медиа-арта и авторской музыки известного композитора Райна Оттера. Эксклюзивные декорации, разработанные специально для шоу, служат неотъемлемой частью драматургии. Авторские костюмы созданы на заказ и полностью переносят зрителя в мир Кармен и Хосе, достраивают и дополняют образы.

Шоу «Carmen P.S.» готово перевернуть сознание зрителя, поставить под сомнение идеалы преданности, свободы и даже любви. Но сможет ли каждый добраться до правды в этом мире страстей?

В спектакле участвуют: Ляйсан Утяшева, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова, Екатерина Сулименко, Таисия Шумова и Артем Хромых.

Продолжительность шоу – 80 минут.

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