Единственный российский проект на Burning man приглашает принять участие в создании инсталляции

С 28 августа по 5 сентября этого года в российские художники представят свой арт-объект DIPTOWN на крупнейшем событии в мире современного искусства и музыки Burning Man в штате Невада в Америке.

DIPTOWN — это провинциальный город в овраге, погрязший в песках. На поверхности видны только верхушки зданий, все остальное скрыто под землей. Один из замыслов проекта заключается в том, чтобы создать ностальгию по месту, которого не было.

Подготовка к проекту идет полным ходом. Сейчас художники объявили сбор идей для создания облика города. Самое интересное, что внести свой вклад в объект может любой желающий. Поэтому авторы приглашают принять участие всех, кто хочет создать легенду города, поделиться своими мыслями, наполнить арт-объект смыслами. Оставить заявку на участие можно вот здесь

Желающие могут добавить в город практически все, что угодно. Все, чем по вашему мнению можно украсить 4 здания и приветственный щит — именно так будет выглядеть арт-объект.

Это может быть фотография в рамке, которая будет висеть на стене, рисунок на обоях, граффити или мурал, эскиз которых можно прислать ребятам. Для создания облика города можно нарисовать плакат для витрины магазина или наклейку для окна, придумать названия улиц и заведений (в городе будут находиться бар в старинном здании, магазин и шиномонтаж), придумать городу историю и легенду, а местным жителям дать имена. Все, что поможет создать атмосферу событий, которых не происходило.

Проект уже поддержали: Сергей Овсейкин Арт группа ZUKCLUB, граффити-художник Никита Руфас, художница Алия Коваленко — их работы появятся в DIPTOWN.

Выданный грант, к сожалению, не покрывает все расходы команды проекта — это перелеты, аренда, перевозка реквизита. Поэтому проект открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru сбор средств. Для реализации проекта необходимо собрать 50 000 рублей. Деньги можно отправить для 10 июля 2022 года. Поддержать DIPTOWN можно здесь или отправить деньги лично по этой ссылке.

Проект DIPTOWN, который готовят Ирина и Станислав Шминке, будет единственным из России. Комитет грантовой программы из 750 заявок выбрал только 70 проектов, один из них — наш.

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