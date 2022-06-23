В Москве прошел первый сольный концерт лизы гинзбург

«Я ведь об этом мечтала!» — 18 июня в столичном клубе «ТехникаБезОпасности» состоялся первый сольный концерт лизы гинзбург.
«Я безумно рада, что это свершилось. До сих пор в голове не укладывается, что я сольно выступила, и люди пришли действительно меня послушать, и им понравилось. Я надеюсь, что это повторится в скором времени», – поделилась первыми впечатлениями после концерта лиза.
Благодаря таланту, трогательным песням и невероятной красоте артистки в зале царила очень уютная атмосфера. Положительные эмоции также подкреплялись тем, что в этот день Лиза отмечала своё совершеннолетие.
Море цветов и подарков, улыбки на лицах, овации и самые теплые пожелания принимала певица на протяжении всего концерта.
Интересно, что все синглы исполнялись в порядке их выхода, и можно было проследить становление лизы как артистки. Как из робкой девочки, исполняющей песни под гитару в подъезде, которая радуется первой поддержке от Дианы Арбениной, лиза стала артисткой, которая выступает на масштабных концертах и фестивалях, чьи треки звучат на крупных российских радиостанциях и даже дает свой первый концерт.
Специальным гостем вечера стала финалистка 6 сезона проекта «Пацанки» Крис Штрэфонд. Вместе девушки исполнили хит «Слеза», который получил более миллиона стримов только за первые 2 недели.
Также в числе гостей был продюсер и композитор Виктор Дробыш.
Кульминацией вечера стала эксклюзивная презентация трека «17», релиз которого состоится 21 июня.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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