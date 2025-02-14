Любовь без розовых сердец: дизайнер МХПИ раскрывает секреты небанального декора для Дня святого Валентина

По мнению Марии Елисиной, преподавателя кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), самые впечатляющие интерьерные решения для романтического вечера рождаются на стыке элегантности и неожиданности. Вместо привычных валентинок, которые отправляются в ящик стола уже на следующий день, создайте долговечную инсталляцию из деревянных сердец, покрытых прозрачной морилкой – они станут стильным акцентом на дверных ручках или спинках стульев, а после праздника превратятся в оригинальные интерьерные подвески.

Главное внимание стоит уделить освещению – именно оно создает ту самую атмосферу, которой так не хватает типичному празднованию Дня влюбленных. Попробуйте превратить старые мебельные ножки в изысканные подсвечники, покрыв их полупрозрачной пастельной краской с эффектом состаренного дерева. А утренний кофе станет особенным, если солнечный свет будет проникать через самодельные фонарики из плотной бумаги с ажурными прорезями – такой декор создаст на стенах танец теней и света.

Тренд этого года – отказ от традиционной красно-розовой гаммы в пользу сложных, приглушенных оттенков. Матовое серебро старинных подсвечников, патинированная медь винтажных ваз и состаренное золото рам в сочетании с глубокими изумрудными или сливовыми акцентами создадут атмосферу утонченной роскоши. Даже классические сердца можно переосмыслить – абстрактные геометрические формы из черного металла или натурального дерева смотрятся намного интереснее привычных открыток.

Для создания уютной атмосферы эксперт предлагает обратить внимание на многослойность в текстиле. Накрахмаленные льняные салфетки с винтажным кружевом, бархатные дорожки цвета бургунди или индиго, наложенные друг на друга под разными углами, создадут ощущение продуманной небрежности. Особый шик – использование необработанного льна в качестве основы для сервировки, дополненного медными приборами и матовой керамикой глубоких оттенков.

Вместо банальных букетов роз стоит обратить внимание на ветви цветущей айвы или раннюю сакуру в высоких прозрачных вазах. Такая композиция в сочетании с черными свечами разной высоты создаст драматичный и одновременно романтичный акцент. Для стен можно создать объемную инсталляцию из засушенных цветов в пастельных тонах – пампасная трава, лунник и сухоцветы образуют воздушную композицию, которая останется актуальной до следующего сезона.

Праздничный стол может стать центром притяжения благодаря необычным деталям. Замените стандартные подставки под тарелки на мраморные плитки с выгравированными посланиями или инициалами. Каждый бокал можно украсить миниатюрной композицией из суккулентов и крошечных роз под стеклянным клошем – такой декор не только создаст праздничное настроение, но и станет памятным подарком для гостей.

Особого внимания заслуживает зона отдыха. Вместо привычных гирлянд используйте шелковые панели с вплетенными микро-светодиодами – они создают мягкое, рассеянное сияние и могут драпироваться подобно занавесам. Винтажные аптекарские бутыли, декорированные металлизированной лентой и наполненные гроздьями крошечных огоньков, станут оригинальными светильниками. А для создания уютного уголка достаточно накинуть на кресло плед крупной вязки цвета топленого молока и добавить несколько подушек с фактурной вышивкой – никаких сердечек, только графичные геометрические узоры.

Для завершения образа используйте ароматические акценты – вместо приторных цветочных композиций выберите древесные ноты в сочетании с пряностями. Корица, бергамот и сандал создадут теплую, обволакивающую атмосферу, не перегружая пространство. Расставьте несколько винтажных флаконов с ароматическими маслами на полированном медном подносе – это не только функционально, но и визуально привлекательно.

Изображения предоставлены пресс-службой МХПИ