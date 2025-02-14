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Николай Василенко и VK Музыка поздравили всех с Днём влюблённых!

editor
By editor
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Николай Василенко и VK музыка. Фото © пресс-служба VK
Николай Василенко и VK музыка. Фото © пресс-служба VK

VK Музыка и самый улыбчивый человек страны поздравили всех с Днём влюблённых! В честь праздника Николай Василенко составил персональный плейлист с любимыми треками о любви и записал видеоролик с пожеланиями, который можно увидеть на медиафасаде в Москве.

Самый позитивный бизнесмен Николай Василенко, известный своими жизнерадостными и вдохновляющими видеороликами, ярко поздравил всех влюблённых (и не только) с 14 февраля. В честь праздника Николай составил персональный плейлист со своими любимыми треками о любви, назвал его «Ослепительный плейлист» и выложил эксклюзивно в VK Музыке.

«Это прекрасный праздник любви, счастья, радости и улыбки. Слушайте мой плейлист, наслаждайтесь, вдохновляйтесь любовью и музыкой любви, обнимайте своих близких, целуйте и улыбайтесь. А те, кто ещё не встретил свою любовь, — поверьте, в этом году вы обязательно встретите её. Может быть, случайный человек, которому вы сегодня улыбнётесь, и будет тем, кого вы полюбите на всю жизнь», — так Николай Василенко поздравил всех в социальных сетях VK Музыки.

Также VK Музыка отметила специальными наградами исполнителей и треки, ставшие самыми популярными в вайбе «Любовь» (настройке рекомендаций VK Микс). Именные награды в форме сердец получили:

  • Женя Трофимов — «Самолёты»;
  • Минаева — «Шоколадка»;
  • MONA feat. MACAN — «Город дорог»;
  • тима ищет свет — «волна»;
  • VESNA305 — «Кайфую»;
  • ANNA ASTI — «Топит»;
  • Zvonkiy — «Голоса»;
  • VUDOO — «Холодный туман».
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