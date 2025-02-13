«Челюскин. Первые»: Фёдор Бондарчук, Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская и новый трек Жени Трофимова на премьере

Более года съемок, работа в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, дубли при –50°C, сотни костюмов и декорации, уносимые морем. 12 февраля в киноцентре «Мосфильм» состоялась премьера одного из самых масштабных сериалов этого года, ставшего вызовом для съемочной группы, — «Челюскин. Первые» от продюсера Фёдора Бондарчука.

Перед премьерным показом новый проект зрителям представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин, исполнительный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Елена Лапина, генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов и исполнители главных ролей, актеры Кирилл Кяро, Стася Милославская, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Валери Зоидова, Александр Лойе и другие. Среди гостей вечера также были замечены Владимир Канухин, Диана Милютина, Тереза Диуро, Александра Киселева, Полина Ауг, Анастасия Калашникова, Елена Николаева, Изабель Эйдлен и другие.

На сцену создатели вышли под песню Жени Трофимова — музыкального открытия 2024 года и композитора нашумевшего сериала Wink.ru «Ландыши. Такая нежная любовь». Специально для «Челюскина» автор написал новый трек под рабочим названием «Лед», гости премьеры стали его первыми слушателями. Версия трека с участием оркестра прозвучит в финальной серии проекта.

«Сериал “Челюскин. Первые” — один из самых масштабных проектов онлайн-кинотеатра Wink в этом году. Очень сложный, в хорошем смысле слова, проект в своем создании. Об этом уже написано много статей. Обсуждают и продолжат обсуждать подробности: как на съемках работали актеры в экстремальных погодных условиях, тонули декорации, сколько испытаний пришлось преодолеть. Благодарим наших партнеров, причастных к созданию сериала. Уверены, что все это было не зря и 20 февраля зрители оценят эту историю по достоинству», — отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

На премьере в «Мосфильме» в этот вечер также были родственники членов легендарной экспедиции, их внуки, правнуки и близкие, некоторые выступали консультантами съемочной группы. «Большое счастье видеть всех в этом зале вместе. Спасибо вам большое! Я много спродюсировал картин и сериалов. Признаюсь, этот проект — самый сложный в моей жизни, спасибо всем за поддержку», — поделился генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук.

Съемочная группа побывала в большом количестве северных городов страны, снимала на территории Архангельской и Мурманской областей, было несколько экспедиций на Чукотку, тестировали съемки на территории Магадана и Красноярского края. «Было удивительно смотреть список съемочной группы, когда отправляешь в экспедицию на Чукотку 20 человек, а в финальном списке — 40. Оказывается, половина — это сотрудники МЧС, охотники и другие службы, которые помогали и охраняли, в том числе от нападения медведей в дикой местности. То есть сами съемки и их организация были не меньшим приключением, чем описываемые в сериале события», — рассказал генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.



«Решение о поддержке проекта ИРИ принял в январе 2022 года. Тогда никто не знал, насколько важным будет это словосочетание — Северный морской путь — для нас всех сейчас. Мы не ошиблись. Получился грандиозный и масштабный сериал. Спасибо всем, кто его делал», — отметила исполнительный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Елена Лапина.

Историческая ретродрама основана на реальных событиях по спасению экипажа советского парохода «Челюскин», который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Два месяца ученые боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из ледяного плена. За этой беспрецедентной спасательной операцией следил весь мир.

«Картина долго шла к зрителю, и наконец настал момент, когда зритель встретится с тем, над чем мы трудились почти четыре года (если за начало работы над проектом брать первую встречу авторов). На самом деле это были несколько лет настоящего восторга, потому что Север — что-то удивительное и фантастическое, то, что я открыл для себя только благодаря работе над этой картиной», — признался режиссер Степан Коршунов.



Режиссер также рассказал, что накануне премьеры побывал у особенного зрителя: 91-летняя Карина Васильевна Васильева родилась на пароходе «Челюскин». Ее папа, геодезист, отправлялся на зимовку на остров Врангеля, а беременная мама его сопровождала. Новорожденную тогда назвали в честь места ее рождения — Карского моря. Эта отметка есть и в паспорте у Карины Васильевны.



«Она смотрела очень внимательно, в какие-то моменты кивала и сделала только одно замечание. Я обещал рассказать о нем. В сериале есть сцена, где полугодовалая Карина сильно плачет. Карина Васильевна посмотрела, вздохнула и сказала: “Я… не плакала!”. Это невозможно запомнить, но родители Карины Васильевны рассказывали ей в свое время, что она никому на льду не доставляла неудобств. Невероятные чувство иронии Карины Васильевны, стойкость и восприятие ее родителей», — подчеркнул режиссер сериала «Челюскин. Первые» Степан Коршунов.

«Челюскин. Первые» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). Производство – Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).