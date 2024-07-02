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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Люди как звезды»: певица Ольга Шультайс представила новую песню

editor
By editor
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ольга-шультайс

В самые сложные моменты жизни, когда кажется, что весь мир против нас, и так хочется опустить руки, важно помнить о нашей уникальности, силе и потенциале. В своей новой песне «Люди как звезды» певица Ольга Шультайс передаёт именно эту идею: трек вышел в свет 1 июля и сразу же пришелся по душе многим слушателям.

«Люди как звезды» — это трогательная и вдохновляющая композиция, которая дарит слушателям веру в себя и призывает их двигаться вперёд к своим целям, несмотря на препятствия и трудности на пути к мечте. «И я, пожалуй, испытаю судьбу, ведь я смогу!», — красной строкой через каждый куплет песни проходит главный посыл трека — верьте в себя, и у вас все обязательно получится.

«Люди как звезды, гаснут и загораются,
Каждый пытается стать самой яркой звездой.
Все мы теряем что-то и ошибаемся,
Но нужно верить, что справимся,
И будем дальше следовать за мечтой…»

Ольга Шультайс — российская эстрадная певица и композитор. Недавно артистка выступила с эффектным сольным номером на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге, а также стала обладательницей престижной награды «Brand Awards» и статуса «Королева бизнеса России», получив несколько памятных корон. В настоящий момент Ольга Шультайс активно работает над развитием своей музыкальной карьеры и постоянно радует поклонников яркими релизами: среди известных работ певицы — треки «Остывший чай», «Любовь мамы», «Ревнуешь», «Happy End» и многие другие.

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