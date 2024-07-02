«Люди как звезды»: певица Ольга Шультайс представила новую песню

В самые сложные моменты жизни, когда кажется, что весь мир против нас, и так хочется опустить руки, важно помнить о нашей уникальности, силе и потенциале. В своей новой песне «Люди как звезды» певица Ольга Шультайс передаёт именно эту идею: трек вышел в свет 1 июля и сразу же пришелся по душе многим слушателям.

«Люди как звезды» — это трогательная и вдохновляющая композиция, которая дарит слушателям веру в себя и призывает их двигаться вперёд к своим целям, несмотря на препятствия и трудности на пути к мечте. «И я, пожалуй, испытаю судьбу, ведь я смогу!», — красной строкой через каждый куплет песни проходит главный посыл трека — верьте в себя, и у вас все обязательно получится.

«Люди как звезды, гаснут и загораются,

Каждый пытается стать самой яркой звездой.

Все мы теряем что-то и ошибаемся,

Но нужно верить, что справимся,

И будем дальше следовать за мечтой…»

Ольга Шультайс — российская эстрадная певица и композитор. Недавно артистка выступила с эффектным сольным номером на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге, а также стала обладательницей престижной награды «Brand Awards» и статуса «Королева бизнеса России», получив несколько памятных корон. В настоящий момент Ольга Шультайс активно работает над развитием своей музыкальной карьеры и постоянно радует поклонников яркими релизами: среди известных работ певицы — треки «Остывший чай», «Любовь мамы», «Ревнуешь», «Happy End» и многие другие.