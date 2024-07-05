Юлия Беретта и ее джазовая композиция «Без меня»

Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта выпускает уже второй авторский трек в стиле джаз под названием «Без меня».

Беретта поменяла жанр или же это еще один удачный эксперимент?! А может она пишет целый альбом в таком стиле?! Время покажет.

Яркий, узнаваемый тембр придает этому релизу особый окрас. Но ее музыка точно отличается сегодня от всех релизов, которые борются за попадание в чарты, хотя сразу же появилась и поддержка от Яндекс Музыки и ВК. Видимо, пришлась по душе, самобытная композиция в стиле джаз от поп певицы..

«Трек в стиле кроссовер — джаз, в чувственном и сексуальном ритме — свинг. В песне говорится про отношения и любовь, через просьбу — совет близкому человеку, смысл которого в эгоистичной женской философии «Без меня не надо ничего тебе, не пить, не есть, ни даже жить. Ирония в том, что женщина, имея власть над мужчиной, всегда хочет и пытается доминировать. Как и в жизни, в этой песне, она пытается мягко и нежно убедить своего мужчину в том, что она ему необходима, даже когда это не так», — говорит Юлия Беретта.