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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юлия Беретта и ее джазовая композиция «Без меня»

editor
By editor
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юлия-беретта

Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта выпускает уже второй авторский трек в стиле джаз под названием «Без меня».

Беретта поменяла жанр или же это еще один удачный эксперимент?! А может она пишет целый альбом в таком стиле?! Время покажет.

Яркий, узнаваемый тембр придает этому релизу особый окрас. Но ее музыка точно отличается сегодня от всех релизов, которые борются за попадание в чарты, хотя сразу же появилась и поддержка от Яндекс Музыки и ВК. Видимо, пришлась по душе, самобытная композиция в стиле джаз от поп певицы..

«Трек в стиле кроссовер — джаз, в чувственном и сексуальном ритме — свинг. В песне говорится про отношения и любовь, через просьбу — совет близкому человеку, смысл которого в эгоистичной женской философии «Без меня не надо ничего тебе, не пить, не есть, ни даже жить. Ирония в том, что женщина, имея власть над мужчиной, всегда хочет и пытается доминировать. Как и в жизни, в этой песне, она пытается мягко и нежно убедить своего мужчину в том, что она ему необходима, даже когда это не так», — говорит Юлия Беретта.

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