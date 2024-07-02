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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Любовь в клипе Наты Волковой «Прыжок из темноты»

editor
By editor
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наталья волкова

Певица Ната Волкова, известная по своим сильным трекам о самых важных ценностях, презентовала клип «Прыжок из темноты».

В основу сюжета легли истории разных людей. У них разный пол, возраст, жизненные истории, но каждый сюжет связывает невидимая нить самого сильного чувства, сила которого в каждой жизни равна. Певица поет о том, что именно любовь спасет нас от любой жизненной неурядицы, проблемы и боли.

Прекрасно разбавляют эти картины роскошные синхроны с Натой в кинотеатре «Художественный». На фоне шикарного кинозала певица со стороны наблюдает за развитием разных сюжетных линий, которые воедино сливаются со смысловой нагрузкой самой песни, прекрасно дополняя её видеорядом.

«Одним из режиссеров стал потомок основателя этого самого кинотеатра, что добавляет еще больше мистики.

Так как «Художественный» является памятником архитектуры, договориться о съемках было сложно, но как только к команде присоединился потомок — стала происходить магия и картинка стала получаться и выстраиваться», — рассказывает о съемках Ната Волкова.

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