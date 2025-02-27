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Люся Чеботина спела для пассажиров московского метро накануне премьеры музыкального фильма «Наша Russia. 8 марта»

editor
By editor
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Люся Чеботина спела для пассажиров московского метро в преддверии премьеры музыкального фильма Наша Russia. 8 марта
Фото © пресс-служба Московского метрополитена

Сегодня, 27 февраля, в аванзале станции метро «Курская» кольцевой линии московского метрополитена состоялось особенное музыкальное событие. В преддверии Международного женского дня и премьеры праздничного телефильма ТНТ «Наша Russia. 8 марта» популярная певица Люся Чеботина подарила пассажирам столицы живой концерт.

Выступление стало частью городского проекта #музыкавметро, который открывает жителям и гостям столицы новые грани уличной музыки. Люся исполнила свои хиты – «Лучшая подруга», «За бывшего», «Плакал Голливуд», а также «Солнце Монако», песню, которая прозвучит в фильме ТНТ 7 марта в 22:00.

Люся Чеботина, певица: «Я с детства смотрела “Нашу Russia” и не пропускала. Поэтому, когда мне предложили стать частью этого проекта, я даже не раздумывала! Это не просто культовое шоу – это настоящая киновселенная, где есть место музыке, юмору и, конечно, потрясающим персонажам. Было очень весело сниматься вместе с Михаилом Галустяном. И я уверена, что зрители по достоинству оценят новую версию “Солнце Монако”. Она получилась неожиданной, но невероятно крутой!»

В фильме герои Михаила Галустяна – ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов и Гарика Мартиросяна – его оператор Рудик – решат снять для Люси Чеботиной новый клип. В итоге зрители услышат «Солнце Монако» в неожиданной кавказской аранжировке.

Скоро на ТНТ состоится грандиозный камбэк легендарного проекта «Наша Russia» – теперь в формате полнометражного музыкального телефильма. Сергей Светлаков и Михаил Галустян вернутся к своим культовым персонажам – от Снежанны Денисовны до Бородача – чтобы поздравить зрительниц с 8 Марта. Вместе с Люсей Чеботиной к ним присоединятся Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов, Александр Серов и другие.

Главный сюрприз – участие голливудских знаменитостей, которые неожиданно окажутся в мире «Нашей Russia».

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