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Выставка фотографий Павла Шинского «Виноделы» открылась в Центре Гиляровского

editor
By editor
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Styria
Styria

В Центре Гиляровского открылась персональная выставка генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павла Шинского «Виноделы». Проект реализуется при поддержке Burgundy.ru, команды ведущих экспертов по винам Бургундии и Шампани в России, и закрытого клуба для топ-менеджеров крупнейших российских компаний и видных деятелей культуры и искусства ДЖИНТО.

На выставке можно увидеть фотографии, сделанные во время путешествия по различным винодельческим регионам — здесь люди, чьи семьи отдали виноделию много лет и даже поколений, старинные погреба, залитые солнцем виноградниками и многое другое.

Вино — один из древнейших напитков в мире, оно не знает социальных границ и объединяет вокруг себя единомышленников — от старинных винных домов с многовековой историей и молодых энтузиастов, которые разрабатывают новые сорта, до любителей вина, которые путешествуют по разным странам, постигая культуру виноделия. Павел Шинский — один из тех, кто в нашей стране занимается развитием винной культуры и исследует мир, созданный именитыми династиями виноделов. В течение трех лет в рамках программы обучения в Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), он путешествовал по разным странам, делая путевые заметки и фотографии.

Результатом этого исследования стала не только фотовыставка в Центре Гиляровского, где особое место занимают снимки из Крыма и Кубани — ярких винодельческих регионов России, но и книга «Виноделы», которая рассказывает о людях, о местах и о явлениях, так или иначе связанных с вином. Цель издания сформировать винную культуру и привлечь внимание в том числе и к российскому виноделию, ведь сегодня оно активно развивается и занимает законное место в большой международной винной семье.

Cafayate
Cafayate
Stone wall
Stone wall
French well
French well

Фото © Павел Шинский

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