Домой366INFO.RUМагомаев, Лещенко, Герман: хит-парад звезд эстрады СССР
366INFO.RU

Магомаев, Лещенко, Герман: хит-парад звезд эстрады СССР

By: editor

Date:

Фото: Михаил Брацилов

Похожие публикации

366INFO.RU

Магомаев, Лещенко, Герман: хит-парад звезд эстрады СССР

12 июля Валентине Толкуновой исполнилось бы 80 лет. К...
Москва

От «Подкидыша» до «Оскара»: тайны съемок на ВДНХ

Главная выставка страны в 2026-м не просто отмечает юбилей...
Дань памяти

Письма Аркадия Мощинского: любовь, смелость и мужество в тёмные времена

К сожалению, судьба этого смелого молодого человекa до сих...
Москва

Выставка «Дамские штучки»: история о том, как жили, любили и блистали женщины XIX века

В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» открылась новая...
366INFO.RU

Чен Кимлонг вошёл в редколлегию «За рубежом»

Президент Института азиатской перспективы (Asian Vision Institute), советник председателя...

12 июля Валентине Толкуновой исполнилось бы 80 лет. К этой дате стриминг-сервис «КИОН Музыка» решил выяснить: а кого из советских мэтров слушают сегодня? И составил рейтинг по прослушиваниям за первую половину 2026 года.

Безусловный лидер — Муслим Магомаев. Его голос по-прежнему вне времени. Следом — Лев Лещенко и Анна Герман. А вот Иосиф Кобзон на четвёртой строчке, обойдя саму юбиляршу — Толкунова оказалась на пятом месте. Далее расположились Аида Ведищева, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский (с бессмертным хитом «Эти глаза напротив»), а замыкают десятку Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.

Самый популярный трек — «Надежда» Анны Герман. Она же взяла бронзу в дуэте с Лещенко («Эхо любви»). В пятёрку также вошли «Синяя вечность» Магомаева и «Я не могу иначе» Толкуновой. Интересно, что в топе сразу две композиции Аиды Ведищевой — и обе медвежьи: «Песенка о медведях» и «Колыбельная медведицы». Замкнули список «День Победы» Лещенко и «Лучший город Земли» Магомаева.

Но есть и неожиданность: сервис зафиксировал самый резкий рост прослушиваний за год (по сравнению с аналогичным периодом 2025-го) у Эдиты Пьехи. Её аудитория растёт активнее всех. Вторую и третью строчки по динамике заняли Людмила Сенчина и Георг Отс.

Похоже, старая эстрада переживает новую молодость — и слушают её уже не только те, кто застал эпоху пластинок.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Чен Кимлонг вошёл в редколлегию «За рубежом»