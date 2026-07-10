Магомаев, Лещенко, Герман: хит-парад звезд эстрады СССР

12 июля Валентине Толкуновой исполнилось бы 80 лет. К этой дате стриминг-сервис «КИОН Музыка» решил выяснить: а кого из советских мэтров слушают сегодня? И составил рейтинг по прослушиваниям за первую половину 2026 года.

Безусловный лидер — Муслим Магомаев. Его голос по-прежнему вне времени. Следом — Лев Лещенко и Анна Герман. А вот Иосиф Кобзон на четвёртой строчке, обойдя саму юбиляршу — Толкунова оказалась на пятом месте. Далее расположились Аида Ведищева, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский (с бессмертным хитом «Эти глаза напротив»), а замыкают десятку Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.

Самый популярный трек — «Надежда» Анны Герман. Она же взяла бронзу в дуэте с Лещенко («Эхо любви»). В пятёрку также вошли «Синяя вечность» Магомаева и «Я не могу иначе» Толкуновой. Интересно, что в топе сразу две композиции Аиды Ведищевой — и обе медвежьи: «Песенка о медведях» и «Колыбельная медведицы». Замкнули список «День Победы» Лещенко и «Лучший город Земли» Магомаева.

Но есть и неожиданность: сервис зафиксировал самый резкий рост прослушиваний за год (по сравнению с аналогичным периодом 2025-го) у Эдиты Пьехи. Её аудитория растёт активнее всех. Вторую и третью строчки по динамике заняли Людмила Сенчина и Георг Отс.

Похоже, старая эстрада переживает новую молодость — и слушают её уже не только те, кто застал эпоху пластинок.