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100 рублей:Банк России вводит в обращение обновлённую купюру

By: T1

Date:

100 рублей - лицеваая сторона

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Банк России с сегодняшнего дня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей образца 2026 года.

Дизайн новой купюры посвящён Центральному федеральному округу. Оформление лицевой стороны и защитный комплекс полностью соответствуют банкноте 100 рублей, выпущенной в 2022 году.

На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. Данное решение продолжает единую дизайнерскую концепцию, реализованную ранее при выпуске модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей (2023 год) и 1000 рублей (2025 год).

100 руб оборотная сторона
100 рублей — оборотная сторона

Выпускаемая банкнота является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Она принимается к оплате наравне с ранее выпущенными купюрами того же номинала без ограничений по нарицательной стоимости при расчётах за любые товары и услуги.

Источник: пресс-служба Банка России

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