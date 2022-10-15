Максим ЗЛОБИН: «Покупая наши украшения, вы инвестируете в самое ценное — ваши положительные эмоции»

История компании Atelier PM — это история любви основателя Максима Злобина и прекрасных лабораторно выращенных ювелирных камней. Увидев муассанит, невозможно забыть его невероятный блеск и сияние. «Я всегда был эстетом. Это касается всего: внешнего вида, моего пространства, тяги к искусству и просто желание накрыть красивый завтрак самому себе. Плюс качество. Эти два понятия соединились в Atelier PM. Для меня очень важно доверие клиентов. Ну, и чтобы их глаза сияли ярче наших камней», — признается сам Максим.

– Известно, что ваш бренд начался с вашей любви к всему прекрасному и утонченному? А что для вас сейчас Atelier PM — больше бизнес или до сих пор увлечение?

– Для меня Atelier PM — это больше, чем бизнес, это мое детище, моя семья. Мои любимые коллеги, с которыми мы на связи каждый день, бок о бок решаем рабочие задачи и принимаем жизненные вызовы. Я горжусь нашими украшениями, нашей командой.

– Почему вы сделали упор именно на муссанит, а не натуральные бриллианты? В чем их, на ваш взгляд, преимущество?

– Я сделал упор на муассаниты, потому что, как известно, девушкам нравится блеск. А блеск у муассанитов практически в два раза ярче, чем у природных бриллиантов. Стоимость муассанита существенно ниже, чем цена природного бриллианта (да и лабораторно выращенного бриллианта тоже), поэтому есть больше возможностей для дизайна, больше возможностей для пополнения своего ювелирного гардероба.

– Не было ли опасения, что клиенты будут обходить стороной «искусственно выращенные бриллианты»?

– Каждому нашему клиенты мы рассказываем о муассанитах и других лабораторно выращенных камнях так, чтобы информация была исчерпывающая. Atelier PM — это, в первую очередь, про качество. Если полировка, то безупречная, чтобы украшение не оставило зацепок на одежде. Если посадка, то идеальная. Иногда уходят месяцы, чтобы добиться эргономичной и комфортной посадки того или иного украшения. Абсолютное большинство клиентов отмечают, что украшения Atelier PM в жизни выглядят еще роскошнее и камни сияют еще ярче, чем на фото. А еще часто слышу, что наши украшения такие нежные, что их не хочется снимать.

– Можно ли сейчас заметить сдвиг покупательской способности в сторону муассанита? Если да, то, по вашему мнению, с чем это связано?

– Я бы сказал «не в сторону муассанита», а в сторону украшений Atelier PM с муассанитами и другими лабораторно выращенными камнями. Для многих наших конкурентов становится очевидно, что природные бриллианты — это уже не инвестиция. Мы всегда честно и открыто говорим, что покупая наши украшения, вы инвестируете в самое ценное — ваши положительные эмоции. Конечно, плюс качество украшений и сервис Atelier PM.

– Известно, что ювелирные украшения обладают магическими свойствами. А что происходите с муссанитом? Замечали ли вы потустороннее воздействия камней на себе?

– Магия заключается в самом обладании камнями от Atelier PM. Наши украшения — это повседневная роскошь. Что касается каких-то потусторонних воздействий от камней, то это, наверное,какие-то маркетинговые ходы от брендов, которые говорят о такой мистике. От украшений Atelier PM исходит энергия роскоши.

– Что для вас значит каждая из созданных коллекций? Какой смысл вы вкладываете в каждое новое изделие?

– Я хочу, чтобы в любом из украшений Atelier PM каждая женщина чувствовала себя сексуальной, роскошной и уверенной в себе.

– Что из трендов вы можете выделить сейчас? Что посоветуете приобрести в новом сезоне?

– Я бы начал с базовых серег-пусет, кольца «Вечности». А дальше — в высокое ювелирное искусство! Наши роскошные серьги «Кометы» достойны вашего внимания. Они идеально сидят на мочке уха, являются акцентом в образе. А еще рекомендую обратить внимание на наши другие украшения, в том числе, с лабораторно выращенными параибами, изумрудами. Сложно на чем-то остановиться.

– Как думаете, уместно ли применять такое понятие, как «ювелирный гардероб»? Если да, каков он — минимальный ювелирный гардероб?

– Да, конечно, уместно. Это базовые украшения, которые должны быть у каждой девушки: серьги-пусеты, колье с одним камнем, может быть, колье-чокер с несколькими камнями. Кольцо «Вечность», теннисный браслет, колье «Ривьера».

– Есть ли будущее у ювелирной индустрии в России?

– Пока в России работают такие компании, как Atelier PM, то будущее есть. Мы являемся тренд-сеттерами, развиваем эту отрасль. В 2017 году, когда я пришел на производство, где сейчас изготавливаются наши украшения, мне категорически отказали, потому что не работали с лабораторно выращенными камнями и муассанитами. Более того, считали, что это бесперспективно. А сейчас у муассанитов и лабораторно выращенных камней все больше и больше ценителей и поклонников.

– Как выжить ювелирным брендам в постоянно меняющихся условиях?



– Работать и каждый день писать историю своего бренда. По-другому никак.

– Каковы ваши дальнейшие планы? Планируете ли вы экспансию за пределы страны?

– В дальнейшие планы входит развитие Atelier PM, масштабирование проекта по всей России, работаем над программой франчайзинга. Что касается глобального рынка, то мы еще до пандемии собирались открыть магазин в Испании. Сейчас мы настроены на расширение и хотим быть представлены за рубежом. Процессы идут, но озвучивать пока рано.

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