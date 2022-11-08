Малый театр представит спектакль «Петр I» по мотивам пьесы Д.С.Мережковского «Царевич Алексей»

13 ноября 2022 года на Исторической сцене Малого театра пройдет творческая программа «По страницам истории», в рамках которой будет показан спектакль «Петр I» по мотивам пьесы Д.С.Мережковского «Царевич Алексей» и его романа «Антихрист. Пётр и Алексей», а также пьесы Ф.Н.Горенштейна «Детоубийца».

После спектакля состоится встреча с режиссером-постановщиком спектакля Владимиром Николаевичем Драгуновым и актерами – исполнителями главных ролей: заслуженным артистом России Андреем Александровичем Чубченко (Царь Петр I), Станиславом Глебовичем Сошниковым (Алексей, царевич, сын Петра I), Натальей Андреевной Калининой (царица Екатерина, вторая жена Петра I).

Премьера спектакля состоялась год назад 2 ноября 2021 года. Театр посвятил эту работу 350-летию Петра I, которое отмечается в этом году. Однако, постановка Драгунова – не парадный портрет, а попытка осмыслить ключевые проблемы бытия и отношений между людьми, которые с особой остротой проявляются в переломные моменты истории.

В репертуаре Малого во все времена были спектакли, посвященные таким сложным историческим периодам: от «Юрия Милославского» Александра Шаховского 1831 года, пушкинского «Бориса Годунова», трилогии Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» до спектакля «И аз воздам» о последних днях жизни Николая II, которого играл Юрий Мефодьевич Соломин, до «Смуты» Владимира Мединского.

В этом историческом ряду стоит для нас и спектакль «Петр I». Трагическая пара – император Петр Первый и царевич Алексей – неоднократно появлялась на сцене Малого театра. На сей раз создатели спектакля стремились осмыслить их конфликт не только как противостояние не понимающих друг друга отца и сына, но и как столкновение разных исторических формаций, укладов жизни, мировоззрений. Как слом эпох, который проложил непреодолимую пропасть между родными людьми.

Начало спектакля в 18:00, встреча с артистами после спектакля в 20:30 (центральный вход).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.