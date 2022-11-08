«Траектория энергии»: в галерее JART открывается персональная выставка Насти Миро о сталкерстве, степи и космодроме

23 ноября в галерее JART откроется персональная выставка художницы Насти Миро «Траектория энергии». Проект посвящен идее «сталкерства» – виду индустриального туризма по покинутым местам и объектам – и его влиянию на психоэмоциональный фон человека. Гостей ждет путешествие по закрытому космодрому и окружающей его степи: посетители сами решат, как выстроить свой путь по экспозиции, и смогут оставить свой след — посадить цветок в интерактивной инсталляции.

Проект «Траектория энергии», в основе которого путешествие Насти по безлюдной степи и заброшенному космодрому, представляет систему из нескольких путей. Зритель сможет попробовать себя в роли сталкера, интуитивно выстроить свой собственный маршрут, погрузиться в исследования необычных артефактов и стать свидетелем зарождения новой жизни, посадив в галерее степные цветы. Живописные работы и скульптуры Насти будут дополнены инсталляцией из предметов, найденных в степи и на космодроме, а также архивными материалами: фотографиями, историческими справками и газетными вырезками.

Художественный метод Насти Миро строится на исследовании канонов живописи и отличается высокой детализацией. Работая в направлении гиперреализма (в ее работах можно проследить влияние таких российских художников, как Сергей Шестюк и Алексей Тегин), Настя создает новое ощущение реальности за счет высокого качества проработки визуального материала, изначально основанного на имитации жизни.

Где? Галерея JART, Art Residence, 3-я ул. Ямского Поля, 9, A115.

Когда? 23 ноября, 2022 — 13 декабря, 2022.

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