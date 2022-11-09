БАРКЛАССИКА: «РАХМАНИНОВ ТРИБЬЮТ»

«БарКлассика» в пространстве Новой сцены Клуба Алексея Козлова — это единственная точка в городе, где классическая музыка не мешает аристократу расслабиться, а современному жителю мегаполиса совместить идеальное место с гармонией звуков. На какой бы программе вы ни оказались — удовольствие гарантировано.

На проект «БарКлассика» гостей собирает резидент Клуба, известный российский скрипач, дирижёр и артист, умеющий подать академическую музыку со льдом, пенкой или правильно смешав состав музыкантов: в роли музыкального бармена — Александр Барклянский, художественный руководитель камерного оркестра Moscow Collegium Musicum и солист квартета STRADIВАЛЕНКИ.

Вечер 9 ноября посвящён одному из самых противоречивых композиторов ХХ века – Сергею Васильевичу Рахманинову (1873-1943). С.В. Рахманинов – крупнейший симфонист и одновременно икона большинства современных пианистов; автор гигантских полотен и вместе с тем мастер миниатюры; человек, переживший глубочайший психологический и творческий кризис, и наряду с этим духовный колосс, питающий силой своей гениальности миллионы людей; патриот своей страны, вынужденный уехать из неё, но никогда не терявший магнетической связи с Отечеством.

В этот вечер прозвучат хиты, ставшие одновременно визитной карточкой и «больной мозолью» композитора, произведения для фортепиано соло и камерные сочинения, вокальная и инструментальная музыка.

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Фото — Даниил СТРЕЛЬНИКОВ

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