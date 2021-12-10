Благотворительный фонд «Созвездие детских талантов» провёл концерт-премию, посвящённую самым главным людям в жизни каждого человека – мамам.

30 ноября 2021 года на концертной площадке «Урбан» дизайн-завода «Фалкон» состоялось торжественное мероприятие под названием – «Мама – Ангел на Земле». Эта ежегодная премия традиционно приурочена ко Дню матери и собирает не только выдающихся мам в разных номинациях, но и звезд отечественного шоу-бизнеса.

В этом году на мероприятии выступили такие исполнители, как Анжелика Агурбаш, Артём Каторгин, Эвелина Бледанс, Пьер Нарцисс, Artur Best, Саша Project, Максим Завидия, Роман Неваш, Александр Еловских, Владимир Брилёв, Саша Попов, Александр Project, Nasty Star & Немодные, Яков Зиновьев и Мария Кохно. Также участниками концерта стали юные артисты – Сёмин Семён, Лиза Гуреева, Вероника Блозёрова, Ангелина Хачатурян, Варвара Малькова и детские коллективы – студия танца «Ритмы детства», студия «Артист». Ведущими звёздной красной дорожки стали Николай Васильев и Олеся Кико. А церемонию награждения провели Наталья Соловей и Владимир Плахтий, искрометный юмор и талант которых создали невероятно доброжелательную и праздничную атмосферу для всех гостей церемонии.

Главной задачей мероприятия было акцентировать ценность любимых мам, которые с самого детства вкладывают в своих детей всё самое лучшее, помогают и направляют нас в жизни. В этом году были выдвинуты следующие номинации: Супермама, Мама бизнес-леди, Мама-врач, Мама-бабушка, Мама-блогер, Мама-актриса, Мама-певица, Мама-режиссер. По итогам награждения статуэтки получили: Наталья Соловей, Эвелина Бледанс, Ольга Спиркина, Ирина Шведова, АНИРИ, Светлана Егорова, Колесникова Марина. Благодарность за организацию концерта получила президент премии «Мама – ангел на Земле» Марина Зурабова.

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