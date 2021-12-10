Журнал EXPERT_RF снова удивил масштабами своего мероприятия «Предприниматель года 2021»

2 декабря в концертно-ресторанном комплексе «Государь» состоялось заключительное мероприятие этого года от журнала N1 в России для экспертов, коучей и предпринимателей EXPERT_RF (expert-rff.ru) и Кристины Пурпур: «Предприниматель года 2021» + презентация нового выпуска журнала.

Среди приглашённых гостей и артистов Вадим Галыгин, Дмитрий Портнягин, Юрий Левитас, Группа «Тутси», Светлана Разина, Катя Чехова, Настя Крайнова, Helen Yes, Настя Созоник, Никита Серовски и многие другие.

Наградами удостоены:

Дмитрий Портнягин – «Предприниматель N1 в России»

Вадим Галыгин – «Общественный деятель 2021»

Helen Yes – «ТОП блогер 2021»

Никита Серовски – «Мужской бизнес-блог года»

Юлия Крюкова – «За вклад в развитие финансовой грамотности в России»;

Юрий Левитас – «За вклад в предпринимательство и развитие в России уникальной бизнес — модели Freemium»;

Анастасия Галкина – «Прорыв года в области PR 2021»;

Катя Чехова – «За вклад в развитие и популяризацию электронной музыки»;

Тутси – «Поп группа года»;

Анастасия Созоник – «Абсолютный фаворит среди фитнес- марафонов 2021»;

Светлана Разина – «За вклад в развитие музыкальной индустрии России»;

Настя Крайнова – «Поп исполнительница года»

Артём Кухтеев – «TOP Content creator 2021»;

Маргарита Хворых – «Фотограф года»;

Людмила Калинина – «Маркетинговое агентство года 2021»;

Светлана Вильнина – «Наставник для женщин 2021»;

Сеиф Эльхаким – «Топ Экспертный коуч по бизнесу и успеху 2021»;

Кира Долгова – «Businesswoman 2021»;

Анна Невидомская – «Прорыв года в бизнес сфере»

Джули По – «Лучший Эксперт Семейных отношений»;

Лучший Проект Джули По – «Бизнес Навигатор»;

Мурад Алискеров – «Эксперт года в области Исламского Банкинга и финансов»

Дзаламидзе Тимур – «Красота и Здоровье» бренд Лошадиная сила»;

Перкулимов Алексей – «Коуч финансовых советников N 1 в России»;

Джаватханова Заират – «Этичное производство»;

Азарян Виктор – «Лучший ресторан ближневосточной кухни»;

Анна Киселева – «Прорыв года в beauty индустрии»;

Яковлев Сергей – «Топ стилист 2021 года»;

Руслан Сухий – «Самый цитируемый эксперт по недвижимости»;

Евгений Котов – «Эксперт года по мотивации и лидерству 2021»;

Ксения Сваровски – «Лучший эксперт онлайн-образования»;

Maneken Brand – «Самый развивающийся российский бренд года».

Редакция выражает благодарность всем гостям, артистам, лауреатам и СМИ.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.