Журнал EXPERT_RF снова удивил масштабами своего мероприятия «Предприниматель года 2021»

2 декабря в концертно-ресторанном комплексе «Государь» состоялось заключительное мероприятие этого года от журнала N1 в России для экспертов, коучей и предпринимателей EXPERT_RF (expert-rff.ru) и Кристины Пурпур: «Предприниматель года 2021» + презентация нового выпуска журнала.
Среди приглашённых гостей и артистов Вадим Галыгин, Дмитрий Портнягин, Юрий Левитас, Группа «Тутси», Светлана Разина, Катя Чехова, Настя Крайнова, Helen Yes, Настя Созоник, Никита Серовски и многие другие.
Наградами удостоены:
- Дмитрий Портнягин – «Предприниматель N1 в России»
- Вадим Галыгин – «Общественный деятель 2021»
- Helen Yes – «ТОП блогер 2021»
- Никита Серовски – «Мужской бизнес-блог года»
- Юлия Крюкова – «За вклад в развитие финансовой грамотности в России»;
- Юрий Левитас – «За вклад в предпринимательство и развитие в России уникальной бизнес — модели Freemium»;
- Анастасия Галкина – «Прорыв года в области PR 2021»;
- Катя Чехова – «За вклад в развитие и популяризацию электронной музыки»;
- Тутси – «Поп группа года»;
- Анастасия Созоник – «Абсолютный фаворит среди фитнес- марафонов 2021»;
- Светлана Разина – «За вклад в развитие музыкальной индустрии России»;
- Настя Крайнова – «Поп исполнительница года»
- Артём Кухтеев – «TOP Content creator 2021»;
- Маргарита Хворых – «Фотограф года»;
- Людмила Калинина – «Маркетинговое агентство года 2021»;
- Светлана Вильнина – «Наставник для женщин 2021»;
- Сеиф Эльхаким – «Топ Экспертный коуч по бизнесу и успеху 2021»;
- Кира Долгова – «Businesswoman 2021»;
- Анна Невидомская – «Прорыв года в бизнес сфере»
- Джули По – «Лучший Эксперт Семейных отношений»;
- Лучший Проект Джули По – «Бизнес Навигатор»;
- Мурад Алискеров – «Эксперт года в области Исламского Банкинга и финансов»
- Дзаламидзе Тимур – «Красота и Здоровье» бренд Лошадиная сила»;
- Перкулимов Алексей – «Коуч финансовых советников N 1 в России»;
- Джаватханова Заират – «Этичное производство»;
- Азарян Виктор – «Лучший ресторан ближневосточной кухни»;
- Анна Киселева – «Прорыв года в beauty индустрии»;
- Яковлев Сергей – «Топ стилист 2021 года»;
- Руслан Сухий – «Самый цитируемый эксперт по недвижимости»;
- Евгений Котов – «Эксперт года по мотивации и лидерству 2021»;
- Ксения Сваровски – «Лучший эксперт онлайн-образования»;
- Maneken Brand – «Самый развивающийся российский бренд года».
Редакция выражает благодарность всем гостям, артистам, лауреатам и СМИ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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