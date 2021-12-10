Журнал EXPERT_RF снова удивил масштабами своего мероприятия «Предприниматель года 2021»

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2 декабря в концертно-ресторанном комплексе «Государь» состоялось заключительное мероприятие этого года от журнала N1 в России для экспертов, коучей и предпринимателей EXPERT_RF (expert-rff.ru) и Кристины Пурпур: «Предприниматель года 2021» + презентация нового выпуска журнала.

Среди приглашённых гостей и артистов Вадим Галыгин, Дмитрий Портнягин, Юрий Левитас, Группа «Тутси», Светлана Разина, Катя Чехова, Настя Крайнова, Helen Yes, Настя Созоник, Никита Серовски и многие другие.

Наградами удостоены:

  • Дмитрий Портнягин – «Предприниматель N1 в России»
  • Вадим Галыгин – «Общественный деятель 2021»
  • Helen Yes – «ТОП блогер 2021»
  • Никита Серовски – «Мужской бизнес-блог года»
  • Юлия Крюкова – «За вклад в развитие финансовой грамотности в России»;
  • Юрий Левитас – «За вклад в предпринимательство и развитие в России уникальной бизнес — модели Freemium»;
  • Анастасия Галкина – «Прорыв года в области PR 2021»;
  • Катя Чехова – «За вклад в развитие и популяризацию электронной музыки»;
  • Тутси – «Поп группа года»;
  • Анастасия Созоник – «Абсолютный фаворит среди фитнес- марафонов 2021»;
  • Светлана Разина – «За вклад в развитие музыкальной индустрии России»;
  • Настя Крайнова – «Поп исполнительница года»
  • Артём Кухтеев – «TOP Content creator 2021»;
  • Маргарита Хворых – «Фотограф года»;
  • Людмила Калинина – «Маркетинговое агентство года 2021»;
  • Светлана Вильнина – «Наставник для женщин 2021»;
  • Сеиф Эльхаким – «Топ Экспертный коуч по бизнесу и успеху 2021»;
  • Кира Долгова – «Businesswoman 2021»;
  • Анна Невидомская – «Прорыв года в бизнес сфере»
  • Джули По – «Лучший Эксперт Семейных отношений»;
  • Лучший Проект Джули По – «Бизнес Навигатор»;
  • Мурад Алискеров – «Эксперт года в области Исламского Банкинга и финансов»
  • Дзаламидзе Тимур – «Красота и Здоровье» бренд Лошадиная сила»;
  • Перкулимов Алексей – «Коуч финансовых советников N 1 в России»;
  • Джаватханова Заират – «Этичное производство»;
  • Азарян Виктор – «Лучший ресторан ближневосточной кухни»;
  • Анна Киселева – «Прорыв года в beauty индустрии»;
  • Яковлев Сергей – «Топ стилист 2021 года»;
  • Руслан Сухий – «Самый цитируемый эксперт по недвижимости»;
  • Евгений Котов – «Эксперт года по мотивации и лидерству 2021»;
  • Ксения Сваровски – «Лучший эксперт онлайн-образования»;
  • Maneken Brand – «Самый развивающийся российский бренд года».

Редакция выражает благодарность всем гостям, артистам, лауреатам и СМИ.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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