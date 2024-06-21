«Мама моя милая»: посвящение маме от Татьяны Булановой

21 июня состоялась премьера песни «Мама моя милая» в исполнении обладательницы самого душевного голоса России — Татьяны Булановой. Авторами песни стали поэт Михаил Гуцериев и композиторы Андрей Ктитарев и Сергей Ревтов.

Сотрудничество Татьяны Булановой и Михаила Гуцериева началось в 2015 году с песни «Не бойтесь любви». В 2017 году вышла песня «В доме, где живёт моя печаль», а в 2019 — «Играю в прятки на судьбу». По словам Татьяны, она сразу влюблялась в эти лиричные произведения: «Для меня стихи должны быть созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни».

Новая песня «Мама моя милая» — это исповедь любящей женщины. Охваченная чувствами и веря словам избранника, она ждала взаимной любви и совместного счастья. Но не в силах самостоятельно добиться желаемого, она просит совета у самого близкого для неё человека — своей мамы…

По словам Татьяны Булановой, все темы, связанные с мамой, священны. Работа над песней велась достаточно долго: Татьяна искала нужную интонацию, погружалась в воспоминания.

«Я спела в память о своей матери — Нине Павловне Булановой. Именно мама привила мне любовь к музыке и пению, да и сама очень любила петь. В моей жизни мама была самым главным человеком. Работать со стихами Михаила Гуцериева всегда интересно, это творческий процесс. Песня получилась очень красивая», — считает Татьяна Буланова.

Мама моя милая, где найти цыганку?

Расскажи, родная, как найти приманку?

Мама мне твердила: «Ты его не жди,

Пусть уйдут метели, пусть пройдут дожди».

Композитор Андрей Ктитарев давно сотрудничает с поэтом Михаилом Гуцериевым. Самые громкие работы в тандеме: «Не звони» (Алла Пугачёва) и «Тяжело седому пацану…» (Владислав Медяник).

«Главная мысль прекрасных стихов поэта — у любви каждый день на счету. Стихи Михаила Гуцериева завораживают образами, околдовывают своей мелодикой. Читаешь, и сразу рождается музыка. Благодарен моему другу и коллеге Сергею Ревтову, который подхватил первоначальное настроение и с присущим ему талантом украсил песню ярким припевом», — поделился композитор Андрей Ктитарев.

Сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым оказалось очень плодотворным и для Сергея Ревтова.

«С композитором Андреем Ктитаревым у нас получился замечательный тандем! Вдохновившись стихами Гуцериева, мы написали музыку: получилась жизненная история, которую Татьяна Буланова очень искренне исполнила, передав мысли и чувства поэта», — рассказал композитор Сергей Ревтов.

В ближайшее время певица приступит к съёмкам видео на песню «Мама моя милая».