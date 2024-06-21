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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мама моя милая»: посвящение маме от Татьяны Булановой

editor
By editor
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21 июня состоялась премьера песни «Мама моя милая» в исполнении обладательницы самого душевного голоса России — Татьяны Булановой. Авторами песни стали поэт Михаил Гуцериев и композиторы Андрей Ктитарев и Сергей Ревтов.

Сотрудничество Татьяны Булановой и Михаила Гуцериева началось в 2015 году с песни «Не бойтесь любви». В 2017 году вышла песня «В доме, где живёт моя печаль», а в 2019 — «Играю в прятки на судьбу». По словам Татьяны, она сразу влюблялась в эти лиричные произведения:   «Для меня стихи должны быть созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни».

Новая песня «Мама моя милая» — это исповедь любящей женщины. Охваченная чувствами и веря словам избранника, она ждала взаимной любви и совместного счастья. Но не в силах самостоятельно добиться желаемого, она просит совета у самого близкого для неё человека — своей мамы…

По словам Татьяны Булановой, все темы, связанные с мамой, священны. Работа над песней велась достаточно долго: Татьяна искала нужную интонацию, погружалась в воспоминания.

«Я спела в память о своей матери — Нине Павловне Булановой. Именно мама привила мне любовь к музыке и пению, да и сама очень любила петь. В моей жизни мама была самым главным человеком. Работать со стихами Михаила Гуцериева всегда интересно, это творческий процесс. Песня получилась очень красивая», — считает Татьяна Буланова.

Мама моя милая, где найти цыганку?
Расскажи, родная, как найти приманку?
Мама мне твердила: «Ты его не жди,
Пусть уйдут метели, пусть пройдут дожди».

Композитор Андрей Ктитарев давно сотрудничает с поэтом Михаилом Гуцериевым. Самые громкие работы в тандеме: «Не звони» (Алла Пугачёва) и «Тяжело седому пацану…» (Владислав Медяник).

«Главная мысль прекрасных стихов поэта — у любви каждый день на счету. Стихи Михаила Гуцериева завораживают образами, околдовывают своей мелодикой. Читаешь, и сразу рождается музыка. Благодарен моему другу и коллеге Сергею Ревтову, который подхватил первоначальное настроение и с присущим ему талантом украсил песню ярким припевом», — поделился композитор Андрей Ктитарев.

Сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым оказалось очень плодотворным и для Сергея Ревтова.

«С композитором Андреем Ктитаревым у нас получился замечательный тандем! Вдохновившись стихами Гуцериева, мы написали музыку: получилась жизненная история, которую Татьяна Буланова очень искренне исполнила, передав мысли и чувства поэта», — рассказал композитор Сергей Ревтов.

В ближайшее время певица приступит к съёмкам видео на песню «Мама моя милая».

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