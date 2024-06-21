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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Касабланка»: АРИ выпустила новый трек и перенесла слушателей на песчаный берег океана

editor
By editor
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ари - касабланка

Юная певица и исполнительница Ариела Самойлова презентовала уже второй сольный трек. АРИ — творческий псевдоним Ариелы — дочь популярного рэпера Джигана и инфлюенсера страны номер один Оксаны Самойловой.

«Лето, качу на багги, хочу песок, купаться в теплом океане. Лето, хочу купальник и «Касабланку» на черно-белом экране» — мантра текущего лета, мотивирующая на взрывной уикенд!

Жанр АРИ представляет собой поп и хип-хоп проект в сегменте детского контента, ориентированный на молодежную аудиторию и привлекающий внимание слушателей своим стильным и современным звучанием. Дебют АРИ в амплуа певицы состоялся в декабре 2023 года, когда она представила публике песню «К мечте».

Помимо музыкальных композиций, юная артистка радует поклонников яркими роликами в YouTube-канале «SamKids», которые заслужено награждены кнопками и набирают рекордные количества просмотров, а также, является пользователем социальной сети Likee.

Родители юной Ариелы признались, что они не против ее желания проявляться в творчестве, они поддерживают малышку. Главное: чтобы училась отлично! Ведь дети в семье Джигана и Оксаны воспитываются по правильным канонам.

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