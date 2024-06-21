«Касабланка»: АРИ выпустила новый трек и перенесла слушателей на песчаный берег океана

Юная певица и исполнительница Ариела Самойлова презентовала уже второй сольный трек. АРИ — творческий псевдоним Ариелы — дочь популярного рэпера Джигана и инфлюенсера страны номер один Оксаны Самойловой.

«Лето, качу на багги, хочу песок, купаться в теплом океане. Лето, хочу купальник и «Касабланку» на черно-белом экране» — мантра текущего лета, мотивирующая на взрывной уикенд!

Жанр АРИ представляет собой поп и хип-хоп проект в сегменте детского контента, ориентированный на молодежную аудиторию и привлекающий внимание слушателей своим стильным и современным звучанием. Дебют АРИ в амплуа певицы состоялся в декабре 2023 года, когда она представила публике песню «К мечте».

Помимо музыкальных композиций, юная артистка радует поклонников яркими роликами в YouTube-канале «SamKids», которые заслужено награждены кнопками и набирают рекордные количества просмотров, а также, является пользователем социальной сети Likee.

Родители юной Ариелы признались, что они не против ее желания проявляться в творчестве, они поддерживают малышку. Главное: чтобы училась отлично! Ведь дети в семье Джигана и Оксаны воспитываются по правильным канонам.