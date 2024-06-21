«Он тебя целует»: Премьера трибьют-альбома музыкальной группы «Руки Вверх!»

Проект получил название ЕР — «Он тебя целует». В его записи приняли участие музыканты ELMAN, MONA, Andro и Alika. EP состоит из трех песен — по одной от Andro и Alika, а также дуэтная композиция ELMAN & MONA. Артисты перепели произведение легендарной группы «Руки Вверх!» в новом звучании.

«Нам предложили поучаствовать в трибьюте всем лейблом Raava Music, мы долго не могли понять, как нам это укомпановать в один трек. Сделали сначала одну лиричную песню с MONA, которая выходит в мини-альбоме. Песня в нашем стиле, очень похожая по вайбу с «Черной Любовью». Это уже классическое звучание для нас двоих, люди любят наши треки в таком стиле, поэтому приняли решение выпустить именно эту песню вдвоем.

Andro тоже предложил свою версию, которая нам всем очень понравилась. Но было ясно, что песня звучит хорошо и органично именно сольно. мы предложили, чтобы в трибьюте было две версии песни «Он тебя целует» — одна сольная от Andro и одна в дуэте — ELMAN & MONA.

Мы очень любим и уважаем творчество Сергея Жукова, для нас было честью поучаствовать в этом проекте. Тем более, получилось создать сразу несколько песен от лейбла», — поделился ELMAN.