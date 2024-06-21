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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Он тебя целует»: Премьера трибьют-альбома музыкальной группы «Руки Вверх!»

editor
By editor
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он тебя целует - руки вверх

Проект получил название ЕР — «Он тебя целует». В его записи приняли участие музыканты ELMAN, MONA, Andro и Alika. EP состоит из трех песен — по одной от Andro и Alika, а также дуэтная композиция ELMAN & MONA. Артисты перепели произведение легендарной группы «Руки Вверх!» в новом звучании.

«Нам предложили поучаствовать в трибьюте всем лейблом Raava Music, мы долго не могли понять, как нам это укомпановать в один трек. Сделали сначала одну лиричную песню с MONA, которая выходит в мини-альбоме. Песня в нашем стиле, очень похожая по вайбу с «Черной Любовью». Это уже классическое звучание для нас двоих, люди любят наши треки в таком стиле, поэтому приняли решение выпустить именно эту песню вдвоем.

Andro тоже предложил свою версию, которая нам всем очень понравилась. Но было ясно, что песня звучит хорошо и органично именно сольно. мы предложили, чтобы в трибьюте было две версии песни «Он тебя целует» — одна сольная от Andro и одна в дуэте — ELMAN & MONA.
Мы очень любим и уважаем творчество Сергея Жукова, для нас было честью поучаствовать в этом проекте. Тем более, получилось создать сразу несколько песен от лейбла», — поделился ELMAN.

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