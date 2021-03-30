«Мамы онлайн» и «ДК онлайн» стартуют в 62 муниципалитетах Подмосковья

1 апре­ля 2021 года на тер­ри­то­рии 62 муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ний Мос­ков­ской обла­сти стар­ту­ют два онлайн-проекта.

Про­ект «Мамы онлайн» создан для жен­щин, нахо­дя­щих­ся в декрет­ном отпус­ке. Они полу­чат воз­мож­ность дистан­ци­он­но под­клю­чить­ся к мно­же­ству инте­рес­ных заня­тий, сре­ди кото­рых: мастер-клас­сы, тре­нин­ги, фит­нес-тре­ни­ров­ки и дру­гие. Кро­ме того, про­грам­ма про­ек­та вклю­ча­ет в себя несколь­ко спе­ци­аль­ных направ­ле­ний: пси­хо­ло­гию, меди­ци­ну, кули­на­рию, фло­ри­сти­ку. Подроб­нее позна­ко­мить­ся с про­ек­том и стать его участ­ни­ком мож­но на сай­те https://www.mums-online.com.

Про­ект «ДК онлайн» ори­ен­ти­ро­ван на жите­лей отда­лен­ных насе­лен­ных пунк­тов, где еще нет домов куль­ту­ры. Участ­ни­ки про­ек­та смо­гут при­со­еди­нить­ся к регу­ляр­ным про­грам­мам более 200 клуб­ных фор­ми­ро­ва­ний – таких, как изоб­ра­зи­тель­ное и деко­ра­тив­но-при­клад­ное искус­ство, спорт, тан­цы, вокал, ора­тор­ское искус­ство, театр.

Подроб­ную инфор­ма­цию об акту­аль­ном рас­пи­са­нии про­ек­та мож­но полу­чить у орга­нов управ­ле­ния куль­ту­ры муни­ци­паль­но­го обра­зо­ва­ния или у кура­то­ра про­ек­та от Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти – Алек­сандра Ана­то­лье­ви­ча Гал­ки­на, 8–498-602–84-84 (доб. 46036).

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