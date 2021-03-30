«Мамы онлайн» и «ДК онлайн» стартуют в 62 муниципалитетах Подмосковья

1 апреля 2021 года на территории 62 муниципальных образований Московской области стартуют два онлайн-проекта.
Проект «Мамы онлайн» создан для женщин, находящихся в декретном отпуске. Они получат возможность дистанционно подключиться к множеству интересных занятий, среди которых: мастер-классы, тренинги, фитнес-тренировки и другие. Кроме того, программа проекта включает в себя несколько специальных направлений: психологию, медицину, кулинарию, флористику. Подробнее познакомиться с проектом и стать его участником можно на сайте https://www.mums-online.com.
Проект «ДК онлайн» ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов, где еще нет домов культуры. Участники проекта смогут присоединиться к регулярным программам более 200 клубных формирований – таких, как изобразительное и декоративно-прикладное искусство, спорт, танцы, вокал, ораторское искусство, театр.
Подробную информацию об актуальном расписании проекта можно получить у органов управления культуры муниципального образования или у куратора проекта от Министерства культуры Московской области – Александра Анатольевича Галкина, 8–498-602–84-84 (доб. 46036).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.