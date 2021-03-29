Вторая смена онлайн-лагеря BAZA завершилась 26 марта

Десят­ки доволь­ных детей, насы­щен­ная про­грам­ма с мастер-клас­са­ми от кура­то­ров из извест­ных твор­че­ских орга­ни­за­ций Моск­вы и Санкт-Петер­бур­га: Музея стрит-арта, Муль­ти­ме­диа Арт Музея, меж­ду­на­род­ной меди­а­ла­бо­ра­то­рии CYLAND, попу­ляр­ных бло­ге­ров и про­дю­се­ров, рабо­та над соб­ствен­ным бло­гом или арт-ком­по­зи­ци­ей – все это вто­рая BAZA online camp.

На вре­мя весен­них кани­кул BAZA объ­еди­ни­ла более 140 детей и под­рост­ков с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми здо­ро­вья, что­бы помочь реа­ли­зо­вать свои сме­лые идеи, позна­ко­мить с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми и создать твор­че­ский про­ект с про­фес­си­о­наль­ны­ми пре­по­да­ва­те­ля­ми и экс­пер­та­ми раз­лич­ных областей.

Вто­рая BAZA была раз­де­ле­на на две сме­ны: «АРТ-Сме­на» и «SMM и бло­гер­ство». В рам­ках пер­вой дети созда­ва­ли свое искус­ство с экс­пер­та­ми из Музея стрит-арта, Мос­ков­ско­го Муль­ти­ме­диа Арт Музея и меди­а­ла­бо­ра­то­рии CYLAND, а так­же побы­ва­ли на вир­ту­аль­ной экс­кур­сии по Музею стрит Арта. Вто­рая сме­на была посвя­ще­на созда­нию сво­е­го места в сети, экс­пе­ри­мен­там с кон­тен­том и поис­кам сек­ре­та попу­ляр­но­сти в соци­аль­ных сетях. Ее кури­ро­ва­ли мод­ные бло­ге­ры и про­дю­се­ры новых медиа. Участ­ни­ки смог­ли пооб­щать­ся с бло­ге­ра­ми Али­ной Аст­ров­ской, Мак­си­мом Чер­но­вым и др.

Про­ект BAZA online camp реа­ли­зу­ет­ся при под­держ­ке Коми­те­та обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки горо­да Моск­вы в рам­ках Гран­та Мэра Моск­вы. Парт­не­ра­ми лаге­ря высту­пи­ли бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «Ариф­ме­ти­ка добра» и Агент­ство раз­ви­тия внут­рен­не­го туриз­ма – круп­ней­ший опе­ра­тор пат­ри­о­ти­че­ских экс­кур­сий в России.

Подроб­но­сти на офи­ци­аль­ном сай­те onlinecamp.ru .

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