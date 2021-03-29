Вторая смена онлайн-лагеря BAZA завершилась 26 марта

Десятки довольных детей, насыщенная программа с мастер-классами от кураторов из известных творческих организаций Москвы и Санкт-Петербурга: Музея стрит-арта, Мультимедиа Арт Музея, международной медиалаборатории CYLAND, популярных блогеров и продюсеров, работа над собственным блогом или арт-композицией – все это вторая BAZA online camp.
На время весенних каникул BAZA объединила более 140 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, чтобы помочь реализовать свои смелые идеи, познакомить с единомышленниками и создать творческий проект с профессиональными преподавателями и экспертами различных областей.
Вторая BAZA была разделена на две смены: «АРТ-Смена» и «SMM и блогерство». В рамках первой дети создавали свое искусство с экспертами из Музея стрит-арта, Московского Мультимедиа Арт Музея и медиалаборатории CYLAND, а также побывали на виртуальной экскурсии по Музею стрит Арта. Вторая смена была посвящена созданию своего места в сети, экспериментам с контентом и поискам секрета популярности в социальных сетях. Ее курировали модные блогеры и продюсеры новых медиа. Участники смогли пообщаться с блогерами Алиной Астровской, Максимом Черновым и др.
Проект BAZA online camp реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы в рамках Гранта Мэра Москвы. Партнерами лагеря выступили благотворительный фонд «Арифметика добра» и Агентство развития внутреннего туризма – крупнейший оператор патриотических экскурсий в России.
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