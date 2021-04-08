Всероссийский шахматный интернет-турнир среди пенсионеров проведут онлайн!

27 апре­ля 2021 года состо­ит­ся Все­рос­сий­ский шах­мат­ный лич­но-команд­ный интер­нет-тур­нир сре­ди пен­си­о­не­ров. Меро­при­я­тие прой­дёт в режи­ме онлайн на игро­вом шах­мат­ном пор­та­ле lichess.org. Орга­ни­за­тор тур­ни­ра – Союз пен­си­о­не­ров Рос­сии при под­держ­ке Феде­ра­ции шах­мат Рос­сии и при содей­ствии Мини­стер­ства тру­да и соци­аль­ной защи­ты РФ, Мини­стер­ства спор­та РФ, Пен­си­он­но­го фон­да Рос­сии и неком­мер­че­ской орга­ни­за­ции «Рус­ская шах­мат­ная тра­ди­ция». Феде­раль­ной пло­щад­кой для про­ве­де­ния меро­при­я­тия ста­нет Инно­ва­ци­он­ный центр Скол­ко­во. Одна из целей меро­при­я­тия – попу­ля­ри­за­ции шах­мат как важ­но­го фак­то­ра актив­но­го долголетия.

«Шах­ма­ты – это пре­крас­ный тре­на­жёр для моз­га и духа, воз­мож­ность само­раз­ви­тия, обще­ния и соци­а­ли­за­ции, – гово­рит пред­се­да­тель Сою­за пен­си­о­не­ров Рос­сии Вале­рий Рязан­ский. – Неуди­ви­тель­но, что этот вид спор­та попу­ля­рен у рос­сий­ских пен­си­о­не­ров уже мно­го деся­ти­ле­тий. Циф­ро­ви­за­ция и обу­че­ние стар­ше­го поко­ле­ния ком­пью­тер­ной гра­мот­но­сти выве­ли его на новый уро­вень. Сего­дня на онлайн-плат­фор­мах мож­но играть с сопер­ни­ка­ми со все­го мира, ведь язык шах­мат уни­вер­са­лен. В эпо­ху пан­де­мии это осо­бен­но акту­аль­но, что под­твер­жда­ет чис­ло участ­ни­ков отбо­роч­ных туров».

Отбо­роч­ные сорев­но­ва­ния в рос­сий­ских реги­о­нах стар­то­ва­ли 3 мар­та и завер­шат­ся 17 апре­ля 2021 года. Заяв­ки на уча­стие пода­ли пред­ста­ви­те­ли более 45 субъ­ек­тов РФ. От каж­до­го реги­о­на будет высту­пать одна коман­да в соста­ве трёх чело­век: двое муж­чин и одна жен­щи­на. Все они не про­фес­си­о­на­лы, а люби­те­ли: муж­чи­ны стар­ше 60 лет (с пока­за­те­ля­ми рей­тин­га ФИДЕ не выше 2000 пунк­тов) и жен­щи­ны стар­ше 55 лет (с пока­за­те­ля­ми рей­тин­га ФИДЕ не выше 1800 пунктов).

Боль­шин­ство участ­ни­ков тур­ни­ра позна­ко­ми­лись с шах­ма­та­ми ещё в дошколь­ном воз­расте бла­го­да­ря роди­те­лям, а годы спу­стя учи­ли играть сво­их детей и вну­ков. Свет­ла­на Яро­вая (71 год, г. Губ­кин, Бел­го­род­ская область) вспо­ми­на­ет: «У нас была боль­шая семья – пять детей, мама и папа. Играть в шах­ма­ты нас учил отец, мы устра­и­ва­ли семей­ные тур­ни­ры, под­во­ди­ли ито­ги и пуб­ли­ко­ва­ли их в семей­ной стен­га­зе­те. У меня самой трое детей и семь вну­ков. Ино­гда мы игра­ем вме­сте, и от этой тра­ди­ции очень теп­ло на сердце».

Мно­гие пожи­лые шах­ма­ти­сты счи­та­ют важ­ным пере­дать свои зна­ния и уме­ния моло­де­жи. Нина Бох­няк (64 года, село Ека­те­ри­но­слав­ка, Амур­ская область) рабо­та­ет с детьми 7–10 лет в цен­тре вне­школь­ной рабо­ты. Заня­тия про­дол­жа­лись даже во вре­мя само­изо­ля­ции, по видео­свя­зи WhatsApp. «Шах­ма­ты очень важ­ны для раз­ви­тия. Они тре­ни­ру­ют логи­че­ское мыш­ле­ние, усид­чи­вость, вни­ма­тель­ность», – счи­та­ет Нина Павловна.

К сорев­но­ва­ни­ям пен­си­о­не­ры гото­вят­ся все­рьёз: и моз­гом, и телом, и душой. Алек­сандр Тишин­ский (71 год, г. Чита, Забай­каль­ский край) каж­дый день игра­ет две-три пар­тии на ком­пью­те­ре и регу­ляр­но участ­ву­ет в очных тур­ни­рах. Кро­ме того, он бега­ет, игра­ет в волей­бол, ката­ет­ся на лыжах и конь­ках, явля­ет­ся обла­да­те­лем чёр­но­го поя­са по кара­те. Его зем­ляк и сопер­ник по шах­мат­ной дос­ке Лео­нид Под­ко­ры­тов (62 года, г. Чита, Забай­каль­ский край) уве­рен: «Шах­ма­ты толь­ко с виду лег­кий спорт. Это серьез­ная нагруз­ка, и здо­ро­вье долж­но быть креп­ким. А ещё очень важ­но пси­хо­ло­ги­че­ски себя настроить!»

Онлайн-фор­мат пен­си­о­не­ров не пуга­ет: они дав­но на ты и с ком­пью­те­ром, и с план­ше­том, и со смарт­фо­ном. «Какая раз­ни­ца, онлайн или офлайн? – гово­рит Иван Сто­пи­чев (64 года, с. Илов­ка, Бел­го­род­ская область). – Увле­ка­ешь­ся и не заме­ча­ешь ниче­го вокруг, весь мир – за дос­кой. Глав­ное успо­ко­ить­ся перед игрой, ведь быст­рые шах­ма­ты – это преж­де все­го игра нер­вов». Оль­га Про­хо­ро­ва (55 лет, с. Дебё­сы, Удмурт­ская Рес­пуб­ли­ка) при­зна­ёт­ся, что дистан­ци­он­ная игра даже ком­форт­нее, ведь когда сидишь рядом с сопер­ни­ком, боль­ше нерв­ни­ча­ешь, вол­ну­ешь­ся. «Про­ще все­го с ком­пью­те­ром играть, ему про­иг­ры­вать не страш­но. Но очень не хва­та­ет в послед­ний год поез­док, встреч, живо­го обще­ния. Хочет­ся, что­бы сле­ду­ю­щий тур­нир был очным. А пока – гото­вим­ся и наде­ем­ся на победу!»

Сорев­но­ва­ния прой­дут в лич­но-команд­ном пер­вен­стве сре­ди муж­чин и жен­щин по швей­цар­ской систе­ме в семь туров. Очки участ­ни­ков команд сум­ми­ру­ют­ся. Побе­ди­те­ли и при­зе­ры тур­ни­ра смо­гут про­ве­рить свои силы в сеан­се одно­вре­мен­ной игры с меж­ду­на­род­ным гросс­мей­сте­ром Вла­ди­ми­ром Федо­се­е­вым. Оце­ни­вать шах­мат­ные пар­тии будет судей­ская коман­да во гла­ве с Ники­той Пав­ло­вым – арбит­ром FIDE (FA), спор­тив­ным судьей все­рос­сий­ской категории.

Во вре­мя про­ве­де­ния меро­при­я­тия на офи­ци­аль­ном сай­те Сою­за пен­си­о­не­ров Рос­сии (www.rospensioner.ru) и на кана­ле Youtube будет орга­ни­зо­ва­на онлайн-транс­ля­ция. Зри­те­лей ждут раз­бо­ры пар­тий в режи­ме реаль­но­го вре­ме­ни от экс­пер­тов шах­мат­но­го мира, интер­вью с участ­ни­ка­ми и гостя­ми тур­ни­ра, пря­мые вклю­че­ния с пло­ща­док сорев­но­ва­ний в рос­сий­ских реги­о­нах и мно­гое другое.

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