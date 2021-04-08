Всероссийский шахматный интернет-турнир среди пенсионеров проведут онлайн!

27 апреля 2021 года состоится Всероссийский шахматный лично-командный интернет-турнир среди пенсионеров. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн на игровом шахматном портале lichess.org. Организатор турнира – Союз пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат России и при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ, Пенсионного фонда России и некоммерческой организации «Русская шахматная традиция». Федеральной площадкой для проведения мероприятия станет Инновационный центр Сколково. Одна из целей мероприятия – популяризации шахмат как важного фактора активного долголетия.
«Шахматы – это прекрасный тренажёр для мозга и духа, возможность саморазвития, общения и социализации, – говорит председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Неудивительно, что этот вид спорта популярен у российских пенсионеров уже много десятилетий. Цифровизация и обучение старшего поколения компьютерной грамотности вывели его на новый уровень. Сегодня на онлайн-платформах можно играть с соперниками со всего мира, ведь язык шахмат универсален. В эпоху пандемии это особенно актуально, что подтверждает число участников отборочных туров».
Отборочные соревнования в российских регионах стартовали 3 марта и завершатся 17 апреля 2021 года. Заявки на участие подали представители более 45 субъектов РФ. От каждого региона будет выступать одна команда в составе трёх человек: двое мужчин и одна женщина. Все они не профессионалы, а любители: мужчины старше 60 лет (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов) и женщины старше 55 лет (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 1800 пунктов).
Большинство участников турнира познакомились с шахматами ещё в дошкольном возрасте благодаря родителям, а годы спустя учили играть своих детей и внуков. Светлана Яровая (71 год, г. Губкин, Белгородская область) вспоминает: «У нас была большая семья – пять детей, мама и папа. Играть в шахматы нас учил отец, мы устраивали семейные турниры, подводили итоги и публиковали их в семейной стенгазете. У меня самой трое детей и семь внуков. Иногда мы играем вместе, и от этой традиции очень тепло на сердце».
Многие пожилые шахматисты считают важным передать свои знания и умения молодежи. Нина Бохняк (64 года, село Екатеринославка, Амурская область) работает с детьми 7–10 лет в центре внешкольной работы. Занятия продолжались даже во время самоизоляции, по видеосвязи WhatsApp. «Шахматы очень важны для развития. Они тренируют логическое мышление, усидчивость, внимательность», – считает Нина Павловна.
К соревнованиям пенсионеры готовятся всерьёз: и мозгом, и телом, и душой. Александр Тишинский (71 год, г. Чита, Забайкальский край) каждый день играет две-три партии на компьютере и регулярно участвует в очных турнирах. Кроме того, он бегает, играет в волейбол, катается на лыжах и коньках, является обладателем чёрного пояса по карате. Его земляк и соперник по шахматной доске Леонид Подкорытов (62 года, г. Чита, Забайкальский край) уверен: «Шахматы только с виду легкий спорт. Это серьезная нагрузка, и здоровье должно быть крепким. А ещё очень важно психологически себя настроить!»
Онлайн-формат пенсионеров не пугает: они давно на ты и с компьютером, и с планшетом, и со смартфоном. «Какая разница, онлайн или офлайн? – говорит Иван Стопичев (64 года, с. Иловка, Белгородская область). – Увлекаешься и не замечаешь ничего вокруг, весь мир – за доской. Главное успокоиться перед игрой, ведь быстрые шахматы – это прежде всего игра нервов». Ольга Прохорова (55 лет, с. Дебёсы, Удмуртская Республика) признаётся, что дистанционная игра даже комфортнее, ведь когда сидишь рядом с соперником, больше нервничаешь, волнуешься. «Проще всего с компьютером играть, ему проигрывать не страшно. Но очень не хватает в последний год поездок, встреч, живого общения. Хочется, чтобы следующий турнир был очным. А пока – готовимся и надеемся на победу!»
Соревнования пройдут в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров. Очки участников команд суммируются. Победители и призеры турнира смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Федосеевым. Оценивать шахматные партии будет судейская команда во главе с Никитой Павловым – арбитром FIDE (FA), спортивным судьей всероссийской категории.
Во время проведения мероприятия на официальном сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) и на канале Youtube будет организована онлайн-трансляция. Зрителей ждут разборы партий в режиме реального времени от экспертов шахматного мира, интервью с участниками и гостями турнира, прямые включения с площадок соревнований в российских регионах и многое другое.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.