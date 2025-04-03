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«Маня и Груня»: Екатерина Копанова и Илья Носков в многосерийном детективе

editor
By editor
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маня и груня
Фото телеканала «Россия»

В сети вышел многосерийный детектив «Маня и Груня». Главные роли исполняют Екатерина Копанова, Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Владимир Зайцев, Дмитрий Блохин и другие. Режиссер – Кирилл Седухин.

Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему хрупкой девушке достается непростая напарница – огромная и своенравная овчарка Груня…

«Когда я читала сценарий, сразу поняла, что эта история понравится зрителям. У нас собрался потрясающий актерский состав! А на чудесную овчарку, думаю, в основном все и будут смотреть. В процессе съемок мы почувствовали, что каждый на своем месте, актеры очень точно подобраны на свои роли. Зритель будет сопереживать моей героине: Маня из детского дома, кажется немного наивной, но она абсолютный профессионал своего дела. Девушка с собакой, майор Следственного комитета, которая пытается найти свою любовь. Несмотря на детективный жанр, проект получился очень душевным», – говорит актриса Екатерина Копанова.

«Я вообще зарекался играть положительных персонажей. И сюда попал почти случайно: влетел, когда уже начались съемки. Надеюсь, мне удалось дополнить сюжет, сделать его объемнее, веселее. Это – ироничный детектив, и тут серьезные расследования сливаются с витиеватостями личных отношений среди коллег, весьма динамичных, нарастающих, угасающих. Здесь много подводных камней и разноплановых ситуаций, которые, надеюсь, наполняют эту историю и делают ее интересной зрителю», – рассказал актер Илья Носков.

«Я придумал такой драматургический ход: наша героиня попадает из Москвы в провинциальный город, где местные барышни, наслушавшись новомодных советов и всяких инфоцыган, пытаются вести себя, как москвички. В этом есть какой-то снобизм, какое-то высокомерие по отношению к мужчинам, а Маню отличает именно та природная женственность, которую так любят мужчины. Я заложил в нее больше естественности, нежности и какого-то задора, наша Маня напоминает советских героинь – вот, скажем, Тосю из фильма «Девчата». Героиня Екатерины Копановой – неунывающая, жизнерадостная, верящая в счастье и в то, что все будет хорошо», – поделился режиссер Кирилл Седухин.

Съемки многосерийного фильма проходили в Москве и Нижнем Новгороде.

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