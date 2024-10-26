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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я из Саратова»: в сети появились вырезанные сцены из сериала «Комбинация»

editor
By editor
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дима орлов

Стало известно, что в сети обнародованы вырезанные кадры из телесериала «Комбинация» с Никитой Кологривым в главной роли. Сцены с участием актера легли в основу сюжета клипа «Я из Саратова», представленного новым артистом и рок-музыкантом Димой Орловым, чей творческий дебют состоялся именно после съемок в «Комбинации».

Как и сам сериал, клип был снят в Саратове — городские пейзажи и живописные берега Волги добавили видео особый колорит. Неудивительно, что красотой города восхищались многие известные артисты — от Олега Газманова до Леонида Утесова. К этому списку присоединился и Дима Орлов: артист воспевает величие своей малой родины в дебютном треке «Я из Саратова» — трогательном признании в любви к родному краю и России.

«Я из Саратова» — это музыкальная история Димы Орлова о его родной саратовской земле, а также о самых красивых уголках России и внутренних чувствах героя. В центре сюжета красной линией проходит основная мысль о том, что настоящая сила любого человека заключается в любви к своему дому, в уважении культуры и традиций. «Я из Саратова», — с гордостью повторяет артист, и именно эти слова становятся сердцем песни, подталкивая слушателей на мысль познакомиться поближе с этим удивительным и невероятно живописным городом.

Дима Орлов — современный артист, музыкант и автор песен, который верит, что рок-музыка вернет себе былую славу и популярность, как это было несколько десятилетий назад. В планах артиста на будущее — писать простые и понятные каждому песни: в 2025 году планирует записать и представить слушателям дебютный альбом, а также несколько видеоклипов с необычным сюжетом.

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