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ГК «Рики» и кинопрокатная компания Вольга стали партнерами по дистрибуции полных метров о Смешариках и Фиксиках

editor
By editor
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смешарики
Фото © пресс-служба ГК «Рики»

Кинопрокатная компания Вольга представила обновленный пакет проектов в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес», в который вошли новинки от ГК «Рики».

Полнометражный игровой фильм о «Смешариках» был представлен с обновленным названием, а именно – «Смешарики. Сквозь вселенные». Картина выйдет в прокат в 2026 году. Сценарий написал известный фантаст Сергей Лукьяненко, автор «Ночного дозора». За игровую часть проекта отвечает режиссер Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимацию – Илья Максимов («Смешарики», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»).  Продюсерская группа: Илья Попов, Татьяна Павлова.

В главных ролях: Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир», «Сваты»), Александр Лыков («Трудные подростки», «Гранд»), Иван Агапов («Ника», «Шаляпин»), Ян Цапник («Метод», «Лед»), Николай Добрынин («Против всех», «Юность»).

Второй проект ГК «Рики» — полнометражный анимационный фильм «Фиксики и инопланетяне». Премьера запланирована на 27 мая 2027 года. Детали сюжета и актерский состав пока держится в секрете. Известно лишь то, что фиксикам придется решать задачу инопланетного масштаба, сорвать планы коварного злодея и обрести нового друга. Ведущий режиссер Борис Чертков. Авторы сценария: Евгений Антропов и Георгий Васильев («Фиксики против кработов», «Фиксики: Большой секрет»).

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