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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Марат Фидель выпускает новый сингл «Наверное»

editor
By editor
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марат фидель - сингл наверное

Музыкальная атмосфера «Наверное» наполнена лёгким джазовым настроением, тёплым аналоговым звуком синтезаторов из 80-х, который гармонично сочетается с прозрачным саксофоном и ритмичной гитарой. Глубокая лирика текста придаёт композиции особую выразительность. В некоторых местах звучание настолько насыщено, что кажется, будто партию контрабаса исполняет великий Чарльз Мингус со своими музыкантами. Запись была осуществлена на студии Pantera Records.

«Наверно, день найдёт все нужные слова,
И только он от одиночества разбудит.
Наверно, ты немного не права,
Наверно, я немного безрассуден» — так звучит припев.

В создании сингла приняли участие:

  • Марат Фидель — музыка, слова, вокал, гитара.
  • Альберт Козаченко — клавишные, аранжировка, запись, сведение, мастеринг.
  • Полина Байкова — бэк-вокал.
  • Анатолий Лихачев — саксофон.
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