Марат Фидель выпускает новый сингл «Наверное»

Музыкальная атмосфера «Наверное» наполнена лёгким джазовым настроением, тёплым аналоговым звуком синтезаторов из 80-х, который гармонично сочетается с прозрачным саксофоном и ритмичной гитарой. Глубокая лирика текста придаёт композиции особую выразительность. В некоторых местах звучание настолько насыщено, что кажется, будто партию контрабаса исполняет великий Чарльз Мингус со своими музыкантами. Запись была осуществлена на студии Pantera Records.

«Наверно, день найдёт все нужные слова,

И только он от одиночества разбудит.

Наверно, ты немного не права,

Наверно, я немного безрассуден» — так звучит припев.

В создании сингла приняли участие: