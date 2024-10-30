Марат Фидель выпускает новый сингл «Наверное»

Музыкальная атмосфера «Наверное» наполнена лёгким джазовым настроением, тёплым аналоговым звуком синтезаторов из 80-х, который гармонично сочетается с прозрачным саксофоном и ритмичной гитарой. Глубокая лирика текста придаёт композиции особую выразительность. В некоторых местах звучание настолько насыщено, что кажется, будто партию контрабаса исполняет великий Чарльз Мингус со своими музыкантами. Запись была осуществлена на студии Pantera Records.
«Наверно, день найдёт все нужные слова,
И только он от одиночества разбудит.
Наверно, ты немного не права,
Наверно, я немного безрассуден» — так звучит припев.
В создании сингла приняли участие:
- Марат Фидель — музыка, слова, вокал, гитара.
- Альберт Козаченко — клавишные, аранжировка, запись, сведение, мастеринг.
- Полина Байкова — бэк-вокал.
- Анатолий Лихачев — саксофон.