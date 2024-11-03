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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Певица Дэя выпустила клип на песню «Россия»

editor
By editor
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deya

Певица Дэя представила публике свою новую яркую видеоработу — клип на одноименную песню «Россия». Это пронзительная и чувственная композиция с глубоким философским смыслом уже хорошо известна слушателям, но свое визуальное воплощение она получила только сейчас. Создание клипа доверили талантливой креативной группе: режиссеру Далхату Мизиеву и оператору Максиму Микшанову. И выбор принес удачу! За свою еще недолгую жизнь клип «Россия» с мощным и удивительным по красоте звучания вокалом певицы Дэи получил высокую оценку экспертного жюри во главе со Львом Лещенко и одну из главных премий на фестивале музыкальных традиций «Хранимые веками».

У съемочной группы была непростая задача: сделать клип о России запоминающимся и оригинальным с новым интересным взглядом. С каждым новым кадром мы словно перемещаемся из реального мира в мир сказок и народных преданий, из настоящего в глубь времен, от живописных картин родного края, как будто сошедших с полотен русских художников, до трагичных образов из истории страны…

По словам Далката Мизиева, одного из авторов клипа «Россия», услышав песню в исполнении Дэи: как талантливо и точно передает она слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует чувственно и торжественно, эмоционально и нежно, — сразу пришла идея подчеркнуть образность и живописность в видеоряде, создать свой «русский народный мир», чего удалось достичь с помощью обработки видеоряда искусственным интеллектом.

«У каждого из нас есть место на земле, куда хочется возвращаться, где родительский дом, где хорошо и где тебе всегда рады, — говорит Дэя. – Место, которое у тебя всегда в сердце, – это твоя Родина. Для миллионов моих соотечественников это Россия, в которой переплелись и невероятной красоты природа, и широта души людей, сила духа и характер. Всё это наше место силы, оно наполняет нас энергией и смыслом, рождает в нашей душе желание вдохнуть полной грудью. Я дарю мой новый клип моим слушателям и всем тем, кто разделяет со мной мою любовь к нашей стране», — подчеркивает Дэя.

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