Певица Дэя выпустила клип на песню «Россия»

Певица Дэя представила публике свою новую яркую видеоработу — клип на одноименную песню «Россия». Это пронзительная и чувственная композиция с глубоким философским смыслом уже хорошо известна слушателям, но свое визуальное воплощение она получила только сейчас. Создание клипа доверили талантливой креативной группе: режиссеру Далхату Мизиеву и оператору Максиму Микшанову. И выбор принес удачу! За свою еще недолгую жизнь клип «Россия» с мощным и удивительным по красоте звучания вокалом певицы Дэи получил высокую оценку экспертного жюри во главе со Львом Лещенко и одну из главных премий на фестивале музыкальных традиций «Хранимые веками».

У съемочной группы была непростая задача: сделать клип о России запоминающимся и оригинальным с новым интересным взглядом. С каждым новым кадром мы словно перемещаемся из реального мира в мир сказок и народных преданий, из настоящего в глубь времен, от живописных картин родного края, как будто сошедших с полотен русских художников, до трагичных образов из истории страны…

По словам Далката Мизиева, одного из авторов клипа «Россия», услышав песню в исполнении Дэи: как талантливо и точно передает она слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует чувственно и торжественно, эмоционально и нежно, — сразу пришла идея подчеркнуть образность и живописность в видеоряде, создать свой «русский народный мир», чего удалось достичь с помощью обработки видеоряда искусственным интеллектом.

«У каждого из нас есть место на земле, куда хочется возвращаться, где родительский дом, где хорошо и где тебе всегда рады, — говорит Дэя. – Место, которое у тебя всегда в сердце, – это твоя Родина. Для миллионов моих соотечественников это Россия, в которой переплелись и невероятной красоты природа, и широта души людей, сила духа и характер. Всё это наше место силы, оно наполняет нас энергией и смыслом, рождает в нашей душе желание вдохнуть полной грудью. Я дарю мой новый клип моим слушателям и всем тем, кто разделяет со мной мою любовь к нашей стране», — подчеркивает Дэя.