Мари БОРО: «Раньше бизнес не воспринимали без сайта, сегодня — без дизайна»

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы активно поддерживает отечественный креативный бизнес. Для этого оно объединяет крупные компании и творческих специалистов в рамках специальных проектов. Прямо сейчас в Москве уже в третий раз проходит конкурс дизайн-решений «Фабрика дизайна 3.0». Также АКИ организует креатон «Дизайн-цех». Он создан для разработки мерча и сувенирной продукции по заказу столичных организаций.

Компания BORO/BURO — один из участников проекта «Дизайн-цех». Команда бюро с помощью визуальных инструментов раскрывает философию бренда, его содержание и послание аудитории. Основатель компании, эксперт в сфере маркетинга и дизайна Мари Боро рассказала в интервью, почему важно делать дизайн «на вырост», из каких частей он состоит сегодня и как помогает донести правильные смыслы до потребителей.

— Что отличает BORO/BURO от других дизайн-бюро?

— Наш базовый фундамент — смыслы бренда. Опираясь на них, можно показать уникальность, историю развития компании с помощью дизайна. Чаще всего дизайн-бюро ориентированы на одну сферу бизнеса. Мы работаем в самых разных направлениях и находим креативные решения любых задач, берем сложные заказы и продукты: от инноваций до бьюти-сферы. Я люблю выстраивать с клиентами многолетнее сотрудничество и создавать «долгоиграющий» брендинг.

— В чем секрет долгосрочного сотрудничества?

— Подходить к процессу планомерно и помнить, что качественный дизайн невозможен без стратегии. Даже когда клиент хочет просто сделать айдентику, я долго обсуждаю с ним историю, цели бренда, собираю всю возможную информацию. Мне важно понимать, куда движется компания, какой примерный план развития на пять–десять лет. Это нужно для формирования имиджа бренда. Особенно если речь идет о новых продуктах. В этом случае имеет смысл делать дизайн «на вырост».

— Можете выделить несколько ярких проектов из вашего портфолио?

— Один из самых больших — работа с ThermoUp, резидентом Сколково. Эта инновационная компания производит инфракрасные стеклянные дизайнерские обогреватели. Кроме нее в мире есть только один производитель подобной продукции. Мы с брендом с момента основания и выводили его на внешние рынки, отвечали за упаковку и развитие. В 2021 году компания была главным экспортером года. Продукцией заинтересовались в Чили, Франции, Финляндии. Мы заходили на европейский рынок через Германию, сертифицировали продукт там. Было интересно проанализировать немецкую целевую аудиторию, менталитет, чтобы правильно донести ценность продукта на языке местных потребителей. В России цены на электроэнергию намного ниже, чем в Европе. Для нас не очень важна энергоэффективность, но важна упаковка. В Германии же аргумент, что обогреватель использует меньше энергии в сутки, чем электрический чайник, является весомым. Упаковка со сложной печатью, наоборот, ухудшит авторитет компании, потому что это не экологично.

Еще один интересный проект — ИВА ПАРК. Это уникальное культурно-образовательное пространство в Тюмени. На него можно смотреть как на отдельную вселенную, разделенную по энергиям и зонам. Это зона садов — Японский сад, Долина Прерий, Долина Роз, AstraGarden; зона питомника — Питомник «Ахмечет», садовый центр «Астра»; зона Школы — Культурно-образовательная школа и лаунж-зона — кофейня, терраса, пруд MINI. Мы создавали визуальную концепцию бренда, разрабатывали сложную цветовую палитру. Даже придумали мерч с ароматами каждой части парка. Сейчас продолжаем заниматься проектом, его внутренней и внешней навигацией. В нем соединяются философия и дизайн внушительного пространства, графические концепции и внутренний интерьер.

Относительно новый наш клиент — бренд женской одежды GROOVY. Он специализируется на спортивной и релакс-линиях. Этот проект мы делали под ключ с нуля, выстраивали стратегию, концепцию, полностью разрабатывали брендбук, сайт, проводили съемки. В качестве референса использовали бизнес-модель OYSHO. Хотелось создать бренд со своей эстетикой и смыслом для той же целевой аудитории.

— Вы основали бюро в 2020 году. Насколько сложно было начинать тогда свой бизнес?

— К тому моменту сформировался основной костяк команды. Мы уже работали с такими большими брендами, как ThermoUp, Mark Glass, и были готовы еще громче заявить о себе на рынке. В связи с пандемией многие ушли на аутсорс. С одной стороны, был некий провал, затишье, с другой — активизировалось много мотивированных людей, владеющих интеллектуальным и цифровым бизнесом. Мы стали налаживать с ними коммуникацию.

— Какую роль играет дизайн в развитии бренда, укреплении его позиций на рынке?

— Это один из важнейших инструментов. Раньше бизнес не воспринимали без сайта, сегодня — без визуального стиля, концепции, присутствия в соцсетях. Качественный дизайн — это сочетание смыслов, стратегии, эстетики и целевой аудитории. Он повышает узнаваемость бренда, помогает раскрыть его идентичность и с ее помощью выделяться среди конкурентов. Рынок перенасыщен товарами и услугами. Из всего многообразия человек выбирает бренд, созвучный его внутренним смыслам. Я прошла обучение по психологии потребления в Сколково, и нам рассказывали, как перестроилось сознание потребителей в цифровой век. Если человек узнает о бренде то, что расходится с его ценностями, компании для него больше не существует. Так действует «кэнселинг», культура отмены. Очень важно создать правильное впечатление, донести до потребителя правильные ценности. В этом и помогает дизайн.

— Какие тренды в современном дизайне вы наблюдаете?

— Ультрареалистичные 3D-изображения и видео, анимированные графические элементы, футуристический стиль, различные объекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Уже больше семи лет в тренде минимализм, и он будет оставаться актуальным, особенно в офисном бизнесе. Тренды либо стремительно меняются, либо держатся годами. Поэтому важно следить не за новинками, а за стилями и техниками. AI как раз дает возможность работать с самыми разными техниками, например соединять фото с отрисовкой, различными шрифтами. Сегодня люди создают их сами. Мне очень нравится каллиграфия, скетчи, когда цифровые элементы соединяются с созданными от руки. В сочетании с ароматами, артом, музыкой, другими объектами искусства все это придает дизайну новое звучание. Мне нравится такая эклектика, многогранность.

— Чем вас заинтересовал проект АКИ «Дизайн-цех» и что дал опыт участия в конкурсе?

— Мне захотелось немного взбодрить и сплотить мою команду, как в старые добрые времена, принять вызов и в короткие сроки создать интересный дизайн-проект в совместном пространстве. Когда я увидела, какие гиганты выступают в роли заказчиков, не осталось никаких сомнений, что нужно участвовать. Мне было интересно посотрудничать с Музеем Москвы, посмотреть, как устроена его структура изнутри, предложить свои идеи. В итоге нам очень понравилось. Была отличная организация, представители уникальных компаний в жюри и прекрасные кураторы, мы подружились. Замечательный опыт.

— Какие проекты вам удалось реализовать с заказчиком?

— Представители Музея Москвы признались, что у них в принципе никогда не было структурированного дизайна, четко простроенной визуальной концепции. Сейчас это уже не просто музей, а пространство для всей семьи — взрослых, детей, молодежи. Эта аудитория посещает мероприятия, связанные с современным искусством. Поэтому руководству хотелось, чтобы мы разработали несколько линеек мерча — для всех посетителей, для школьников, новогоднюю коллекцию и декор для дома. Мы взяли за основу архитектуру, историю и главные смыслы Музея Москвы, где в том числе изучаются историю районов столицы и посвящает им целые выставки. Они проходят необычно: на них не только представлены раритетные футболки, газеты, связанные с той или иной локацией, но и запахи. Например, там можно узнать, как пахнет район Фили. Нам захотелось соединить все это и составить алфавит из различных символов. Каждый символ обозначал определенное слово: «обучение», «семья» и так далее. Этот алфавит мы использовали при создании мерча. Придумали детские закладки для книг и дневников, значки для коллекционирования, шоперы в стиле пакета-майки из 90-х, свечи для дома, диффузор с различными ароматами, такими как «Вечерняя Москва», и новогоднюю линейку.

— Какие возможности такие проекты, как «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», открывают начинающим дизайнерам?

— Они дают подробное представление о том, что такое питч, как собрать свою презентацию, концепцию проекта, правильно ее преподнести. Питчинг помогает прокачать страх публичных выступлений. Это важно, чтобы в дальнейшем продвигать себя на рынке. Кураторы и сопровождающие эксперты со стороны заказчиков делятся опытом, оценивают работу команд профессиональным взглядом, корректируют, направляют и подсказывают. То есть тебя не «бросают в воду», а учат плавать. Там ты точно не один. Плюс это очень полезный опыт работы в сжатые сроки и возможность посмотреть, как креативят опытные дизайнеры-практики. Все участники конкурса настроены доброжелательно и готовы прийти друг другу на помощь.

— Что дают такие проекты заказчикам?

— Это «свежая кровь» — новые мысли, новое прочтение продукции. Поколения меняются. Важно сохранять гибкость мышления и быть открытым этим изменениям. Распространенная проблема компаний-заказчиков — вкусовщина. Когда они хотят, например, чтобы сайт соответствовал исключительно их предпочтениям. Но ведь главное, чтобы он понравился целевой аудитории, а ее вкусы могут не совпадать с вашими, люди могут видеть мир по-другому. Такие конкурсы, как «Фабрика дизайна», позволяют компаниям расширить свой взгляд на дизайн, позиционирование бренда, познакомиться с разными стилями, визуальными концепциями. В их создании очень помогают нейросети. И молодые дизайнеры работают с ними намного быстрее, чем те, кто уже давно в индустрии.

— Сейчас проходит третий сезон конкурса «Фабрика дизайна». Попробуете в нем свои силы?

— Мне в принципе нравится все, что делает АКИ. Конечно, я присматриваюсь к «Фабрике дизайна». Пока у нас очень большая загрузка, но в одном из будущих потоков мы бы с удовольствием посотрудничали с интересными брендами, реализовали бы вместе с ними свежие творческие решения. В атмосфере, когда в одном месте соединяется огромное количество креативных, медийных людей, представителей бизнеса, всегда рождается что-то новое. Это касается не только реализуемых проектов. Такой симбиоз дает много идей, наблюдений по поводу ведения бизнеса: на что стоит обратить внимание, чего не хватает. Взгляд со стороны полезен и для начинающих креаторов, и для более опытных дизайн-студий.

Беседовала Наталья МАЛАХОВА