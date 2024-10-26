Джереми Уолкер: «Я просто музыку люблю! И готов на всё!»

Концерт, который совсем скоро состоится в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий этой осени. В рамках X Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» будут представлены, можно сказать, сразу три премьеры: московская (опера «Савитри» Густава Холста), российская (его же «Гимны Ригведы»; все 4 группы гимнов); и мировая («Дивное действо» Алины Подзоровой). Согласитесь, что такой программе в целом можно было бы дать название «Дивное действо»! Перед столь интригующим и оригинальным вечером премьер побеседовали с дирижером Джереми Уолкером (Великобритания).

– Начнем с того, что Вы всегда с такой теплотой вспоминаете своих учителей.

– Мне очень повезло с учителями. В первый раз я приехал в Москву на консультацию к Вячеславу Валееву. Он меня взял на подготовительный курс. Когда же я поступил в консерваторию, то меня пригласил в свой класс Геннадий Рождественский, что для меня, конечно же, огромная честь, а также огромная ответственность. Я помню первый урок с ним. Я так волновался, как больше никогда в жизни! После этого мало что способно меня испугать (смеется). Я успел только год проучиться у Геннадия Николаевича, но это был бесценный опыт. Параллельно я продолжал заниматься с Валеевым, и после смерти Рождественского вернулся к нему в класс. Вячеслав Ахметович отличный педагог и в плане техники, и в плане интерпретации, и вообще в плане профессионализма. Он дал мне очень много и в работе со своим студенческим оркестром в консерватории, и в оперном театре, где я и сейчас работаю. Я ходил к нему на репетиции на протяжении всех лет обучения, и вот теперь мы продолжаем сотрудничать. Это прекрасно!

– Вы сейчас вообще много работаете с молодежью.

– Сейчас да. В этом сезоне у меня пять опер в консерватории: «Иоланта», «Алеко», «Франческа да Римини», «Евгений Онегин» и «Севильский цирюльник». Все они по-своему непросты для молодых исполнителей. Но ведь у нас самые лучшие молодые певцы в мире! Они справляются. Мне очень нравится эта работа. Ведь в прошлом я тоже обучался пению, еще когда жил в Лондоне. Мне важно поделиться своим опытом, помочь новому поколению певцов в их становлении.

– И все-таки Вы сами больше тяготеете к оперной или симфонической музыке?

– Сложно сказать, потому что я еще достаточно молодой дирижер. Оперный или симфонический? Я просто музыку люблю! Сейчас у меня, конечно, больше театральной работы. Хотя одновременно много работаю с оркестром «Виртуозы Москвы». Продолжаю сотрудничать с Государственным академическим оркестром Республики Татарстан; с 2021 года работаю с ними, что для меня огромное счастье! Периодически концертирую и с другими коллективами и в Москве, и вне Москвы. Да и прошлое у меня и вокальное, и инструментальное. К тому же в свое время я еще играл на виолончели и в квартетах, и в оркестрах. Правда, к сожалению, давно уже в качестве виолончелиста выступать не приходилось…

– То есть Вы универсальны.

– Наверное, можно и так сказать. И все-таки сейчас я развернулся чуть-чуть побольше в сторону оперы. Хотя, если честно, готов на всё!

– А как складываются Ваши взаимоотношения с современной музыкой? Не секрет, что многими она вообще не воспринимается как музыка.

– Современная музыка чрезвычайно разнообразна. Каждый композитор – отдельное явление. Мне очень нравится искать и находить собственные интерпретации современной музыки. Много опыта у меня в этой сфере уже есть. Мною сыграно большое количество и мировых премьер, и российских. Иногда мне даже больше нравится именно дирижировать определенным произведением, чем слушать его. Вообще обращение к современному музыкальному репертуару – это во всех смыслах осознанный выбор. Нужно подготовленным приходить на концерт. Просто в метро слушать такую музыку в наушниках не получится. Современная музыка требует полного погружения и для артистов, и для публики. Вот совсем недавно я записал все симфонические произведения Эльмира Низамова с ГАСО РТ. Музыка современная, оригинальная, с богатым национальным колоритом, в ней очень много ярких красок. А сейчас будет мировая премьера Алины Подзоровой.

– С Подзоровой Вы сотрудничаете уже не первый год. Однажды даже признались, что ее «Периодическая система», сыгранная Вами в 2019 году в Перми на Дягилевском фестивале, – это Ваш первый опыт обращения к современному репертуару. Сейчас уже можно говорить о Вашем с Алиной сложившемся творческом тандеме?

– У Подзоровой музыкальный язык посложнее для зрителя, чем у Низамова. Кстати, «Периодическую систему» мы в этом году повторили летом в Санкт-Петербурге. Хотя сравнивать, я считаю, нельзя. Это просто разная музыка, даже по настроению, в конце концов. Алина писала не только оперы, но и симфонические произведения. Я играл многие ее премьеры. Мы хорошо работаем вместе. Она очень открыта к любым предложениям. Особенно это касается вокальных партий. Тут мне как раз помогает мой вокальный опыт. Какие-то вещи я могу подсказать по ходу репетиций. В современных произведениях часто так бывает. Алина очень старается найти свои краски, свои новые оригинальные композиторские приемы. Поэтому с ней всегда очень интересно работать. А еще она – чрезвычайно образованный интеллектуальный человек, глубоко интересующийся литературой. Поэтому в ее опере соединение – единение! – слова и музыки такое органичное.

– На фестивале «Опера Априори» прозвучит мировая премьера ее «Дивного действа» для хора и камерного оркестра на фрагмент из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» и Плач из фольклора Русского Севера под редакцией Елены Харакидзян. Что бы Вам в первую очередь хотелось в этой музыке донести до слушателя?

– Здесь очень важны как раз литературные источники. И у Алины получилось весьма интересное сочинение. Это не опера, не кантата, а именно… дивное действо! На протяжении всего пятнадцати минут, плюс-минус, мы должны создать целую историю. Это непросто, конечно. Но когда просто, уже не так интересно. А я как раз и люблю современную оперу за ее непривычный сложный язык и форму. Через уникальный музыкальный язык Алины мы постараемся донести до слушателя новую трактовку исторических текстов.

– А что Вы скажете о самом фестивале «Опера Априори» в целом?

– Я впервые принимаю участие в этом фестивале, хотя знаю о нем очень давно. И для меня огромная честь стать частью этой истории. Елена Харакидзян – продюсер фестиваля. Она меня нашла, предложила принять участие. Для меня это двойной дебют: само участие в «Опере Априори» плюс работа с Московским камерным оркестром Musica Viva и Государственным академическим русским хором имени Свешникова. Легендарные коллективы! Я очень-очень рад, что будем музицировать вместе. Мы договорились сразу исполнять в том числе и британскую музыку, что для меня всегда приятно. Сначала Елена не раскрывала все карты, держала интригу. Но когда сказала, что будет небольшая опера на английском языке, я догадался – будет именно Холст.

– Можно сказать, что Холст – Ваш любимый композитор?

– Один из. Сложно сказать, кто самый любимый. Такого, пожалуй, нет. Вернее, их очень много. Любовь, кстати, в данному случае зависит и от настроения. Но Холста я всегда любил. Впрочем, вся Великобритания его любит! Во всем мире Густав Холст наиболее известен как автор сюиты «Планеты». Его это всегда огорчало. Нельзя исполнять только «Планеты»! Он писал очень много музыки в разных жанрах: и оперы, и балеты, и симфонии, и хоровые произведения. Его музыка испытала на себе влияние культур различных стран: и Ближний Восток, и Япония, и Индия. У нас как раз Индии много будет на концерте. Я считаю, если хотите, даже своей миссией: больше и больше раскрывать творчество Холста, в том числе в России. Я уже играл в 2023 году в Казани российскую премьеру сюиты «Beni mora», основанной на алжирских мотивах. С оркестром «Виртуозы Москвы» мы сыграли «Сюиту Святого Павла». И в этом сезоне мы еще сыграем «A Fugal Concerto»; на русский можно перевести как «Фугатный концерт», хотя перевод немного криво получается. Ну и 5 ноября нас ждут, конечно же, еще премьеры.

– Интересно, что концерт будет проходить в Храме Христа Спасителя. В программе «Гимны Ригведы», а также опера «Савитри» на сюжет из «Махабхараты». Давайте пофилософствуем. Насколько символично такое сочетание?

– Кстати, я сам впервые выступаю в этом зале. Еще один дебют! (смеется) Это очень интересный вопрос. В музыке Холста очень много, можно сказать, спиритуализма, мистицизма. Особенно в «Савитри». Хоральные гимны из «Ригведы» – это же древнейшие тексты. И сколько смысла заложено в них! Мне кажется, что собор – самое лучшее место для исполнение таких произведений. В Европе существует традиция музицирования в храмах. Я сам там много выступал. и всегда ощущал особую ауру. Получается соединение древних культур, которые только дополняют, но никак не противоречат друг другу. Вокальная музыка в храме, древние тексты, хотя бы и в переводе самого Холста на английский язык, – все это в соединении должно звучать совершенно по-особеному. Вообще я очень жду начала репетиционного процесса. Со всеми солистами – Ольгой Толкмит, Кириллом Матвеевым и Евгением Никитиным – буду работать впервые. Все они замечательные профессионалы с прекрасными голосами, которые, на мой взгляд, должны очень хорошо подойти для нашей программы.

– На выбор программы повлиял как-нибудь тот факт, что буквально недавно, 21 сентября, прошел юбилей Холста – 150 лет?

– Программу составляла Елена Харакидзян. Думаю, что в программе нет ничего случайного. Когда я исполняю Холста – не важно, пою или дирижирую – эта музыка, звучит как бы внутри меня, во мне самом, и мне… просто хорошо. Душа радуется! Это не просто удовольствие. Это чувство выше и тоньше. Ощущение того, что все правильно. Что все так и должно быть. Эта прекрасная музыка обязательно должна звучать. Напомню, что сам композитор хотел, чтобы мы играли и слушали не только его «Планеты».

– Позвольте же от всей души пожелать Вам успеха 5 ноября в восстановлении творческой справедливости и продолжении миссии просвещения!

Беседовала Мария ЗАЛЕССКАЯ,

Фото – Юлия НАЗИНА.

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