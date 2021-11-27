Мари Сенн, Гэри Грей и Ева Миллер на премьере сериала Александры Беляковой

В Голливуде состоялся показ сериала Александры Беляковой @aleksandra_b, который она сняла вместе с российским актером Сергеем Романовичем, известным по фильмам «Экипаж», «Чернобыль» и сериалу «Ольга». Премьера прошла 24 ноября в кинотеатре, который арендовала Александра на этот вечер, чтобы гости и друзья погрузились в атмосферу реалити-шоу с ее главным участием.

Александра Белякова, Гери Грэй, Мари Сэнн, Ева Миллер, Сергей Романович и другие приглашенные гости

На красную дорожку и показ фильма приехали специальные гости: Мари Сенн – певица, блогер и продюсер, участники XO Team во главе с самим Гэри Грей и Евой Миллер, Настя Andy Darling, а также все, кто неравнодушен к жизни и карьере известной бизнесвумен.

«Премьера прошла со стопроцентным успехом! Я не ожидала столько отзывов и восхищения! – делится впечатлениями Александра. – Подготовка к показу была очень волнительна: мы в кратчайшие сроки перенесли локацию, уже хотели все отменить, но звезды на моей стороне – у меня в очередной раз все получилось!».

Уже в первой серии Саша Белякова поделилась секретами своего успеха: как она из простой девушки из Рыбинска превратилась в известного блогера-миллионера, как настроиться на денежное мышление и научиться совмещать работу и личную жизнь. Стоит надеяться, что все это скоро увидят и российские зрители!

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