RUSSIAN FILM FESTIVAL возвращается в Испанию

С 29 ноября по 19 декабря 2021 года на ведущей испанской VOD-платформе Filmin во второй раз пройдет фестиваль российского кино Russian Film Festival. Восемь новых российских фильмов разных жанров будут доступны локальной аудитории бесплатно.

«Нам очень интересно вернуться в Испанию с Russian Film Festival. В прошлом году фестиваль получил великолепные отзывы, российское кино на платформе Filmin посмотрели более 20 тысяч зрителей, и мы делаем следующий шаг к тому, чтобы Russian Film Festival стал ежегодным. Следуя прошлогодним предпочтениям испанских зрителей — наибольшее число просмотров на платформе Filmin получили драмы «Француз», «Аритмия» и «Текст» — в этом году мы включили в программу несколько драматических фильмов и драмеди. Испания – очень важный для нас рынок, в 2020 году эта страна вошла в Топ-10 по кассовым сборам российских фильмов. У нас уже есть совместные проекты (к примеру, завершены съемки фильма и мини-сериала о кругосветном путешествии Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана — копродукция Испании, России и Великобритании). Мы искренне надеемся на новые совместные проекты с испанскими кинематографистами», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

«Мы искренне рады проведению второго фестиваля российского кино Russian Film Festival и очень благодарны РОСКИНО за то, что нам снова доверили это замечательное мероприятие. Особенно сразу после выпуска почти 40 классических советских фильмов, восстановленных «Мосфильмом». Нам очевидно, что Россия является одним из эпицентров европейского кинематографа, классического и современного. Этот фестиваль — лучшее тому доказательство», – говорит директор программ Filmin Joan Sala.

Программа Russian Film Festival в Испании:

«Северный ветер» (реж. Рената Литвинова, 2021). Сказочная семейная сага, фантасмагория в декорациях волшебного замка. Фильм продолжает линию одноименной пьесы Р. Литвиновой, премьера которой состоялась в 2017 году в МХТ им. Чехова. Земфира написала к фильму музыку, за которую он был в итоге номинирован на международную кинопремию «Восток – Запад. Золотая арка».

«Совесть» (реж. Алексей Козлов, 2021). Сюжет драмы основан на реальных событиях, произошедших в Петрограде в 1922 году, когда из тюрьмы сбежала преступная группа. Фильм уже получил три награды на 24-м Шанхайском международном кинофестивале: за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий (Алексей Козлов, Петр Смирнов) и за лучшую операторскую работу (Вячеслав Тюрин).

«Родные» (реж. Илья Аксенов, 2021). Драмеди с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Семеном Трескуновым и Монеточкой в главных ролях. Универсальная история о семейных ценностях, мечте и разрыве поколений. История, которая близка аудитории в любой стране.

«Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев, 2020). Пронзительная драма о блокадном Ленинграде. Фильм по достоинству оценен членами жюри нескольких фестивалей: призы «За лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» Московского международного кинофестиваля-2020, две премии Ника, три премии «Золотой орел», приз за лучшую режиссуру (Андрей Зайцев) 11-го Пекинского фестиваля (2021).

«Маша» (реж. Анастасия Пальчикова, 2021). Криминальная драма о «турбулентных» 90-х в России, где проходят детство и взросление героини. Фильм от продюсеров одного из самых успешных российских сериалов за рубежом «Эпидемия», который вошел в ТОП-10 на Нетфликс в более чем 60 странах мира. Фильм получил Приз «За лучший дебют» на фестивале «Кинотавр» — 2020.

«Последняя «Милая Болгария» (реж. Алексей Федорченко, 2021). Драмеди с элементами детектива основана на автобиографическом романе Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» и фрагментах дневников Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева. Молодой селекционер, попав в Алма-Ату в 1943 году, пытается разгадать тайну смерти писателя, который жил там когда-то. Приз «Самый яркий союз литературы и кино» на фестивале экранизаций «Чтение» фильм получил еще до выхода на экраны, в 2019 году. А также фильм был награжден «Серебряным Георгием» за лучшую режиссерскую работу (Алексей Федорченко) — на 43-м ММКФ (2021).

«Станиславский. Жажда жизни» (реж. Юлия Бобкова, 2020). Документальная история о Константине Станиславском, гении театра ХХ века, авторе знаменитой системы Станиславского — теории сценического искусства, оказавшей большое влияние на современный театр и кино. Жизнь и творчество Станиславского представлены через призму популярнейших театральных деятелей современности из разных стран. В фильме приняли участие Кирилл Серебренников, Юрий Бутусов, британский режиссер Деклан Доннеллан и другие.

«Три кота» (реж. Дарина Шмидт, Дмитрий Высоцкий). Анимационный сериал – история о приключениях трех любознательных котят для детей дошкольного возраста, завоевавшая сердца семейной аудитории по всему миру.

Как и в прошлом году, программа фестиваля ориентирована на местную аудиторию — фильмы будут доступны с локальными субтитрами, а в анимационном сериале «Три кота» герои будут говорить на испанском языке благодаря профессиональному дубляжу.

Второй онлайн-фестиваль российского кино в Испании организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.

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