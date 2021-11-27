Филипп Киркоров появится в новых «Ёлках»

Король российской эстрады Филипп Киркоров появятся в продолжении главной новогодней комедии «ЁЛКИ», которая выходит в российский кинопрокат 16 декабря. Звезды шоу-бизнеса присоединятся к главным героям франшизы в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова и другим популярным российским актёрам: Дарье Мороз, Ане Чиповской, Никите Ефремову, Александру Робаку, Евгению Кулику.

У Филиппа Киркорова в новых «Ёлках» более необычное появление – в одной из новелл он сыграл грозного сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова. Певец признается, что ему нравится играть «контрастные» роли, и он не боится появляться в отличных от своего образах, а возможность сняться в «Ёлках» для него большая радость. «Когда слышишь сегодня слово «ёлки», вспоминаешь даже не дерево, а о потрясающей, любимой народом саге, — говорит Киркоров. — «Ёлки» — это бренд, «Ёлки» — это залог доброты и хорошего настроения, «Ёлки» — магическая франшиза, которая заставляет нас верить в лучшее, в чудеса в конце концов. Сколько раз ходил на «Ёлки», и обязательно в моей жизни происходило что-то светлое, красивое, чудесное. Мне было очень комфортно работать с молодой командой «Ёлок». Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята – талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на 20». Кроме того, Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».

Производством фильма «ЁЛКИ 8» занимались Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI. Кинолента войдет в линейку IVI Originals. Продолжение франшизы «ЁЛКИ» снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку новых «ЁЛОК» отвечают молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководит командой актёр, режиссёр и продюсер Антон Богданов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.