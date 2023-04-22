Марийский государственный университет – международная студенческая столица России

В Марийском государственном университете прошла VII Международная научно-практическая конференция «Международное гуманитарное сотрудничество: новые вызовы и возможности», почётными гостями которой стали видные политические деятели и учёные-политологи Российской Федерации, среди которых: Исмет Эрикан, Генеральный консул Республики Турция в Казани; Дия Асаад Али, Президент Ассамблеи деловых кругов «Россия-Ливан», Каруззаман Сайед, президент компании RusEducation, Марина Лебедева, доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО), Александр Грачёв, Член Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный посланник 2 класса, которые назвали МарГУ международной студенческой столицей России.

Йошкар-Ола является одним из самых многонациональных городов России и мира. Только в МарГУ в настоящий момент обучается более 2800 иностранных студентов из 47 стран мира (СНГ, Центральная Азия, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка, Северная Африка, Южная Америка). Благодаря устоявшимся традициям межнационального общения, разнообразию представителей языковых групп, хорошей экологии, умеренно континентальному климату, развитой инфраструктуре и компактности города, близости к мегаполисам и идеальному соотношению цены и качества обучения, доступной стоимости проживания и аренды земли, в столице Республики Марий Эл создана уникальная экосистема для развития межкультурной коммуникации, позволяющая эффективно жить, учиться и работать без отрыва от процесса глобализации. Атмосфера Йошкар-Олы и хорошо оснащённые практические базы вуза позволяют максимально сосредоточиться на образовательной и научной деятельности. Однако столица Марий Эл – это не только идеальное место для учёбы, но и для отдыха, спорта, культурной жизни. В городе располагается большое количество торговых центров с крупными сетевыми магазинами, кафе, кофеен и точек фастфуда. Для ведения активного образа жизни в городе имеются водные и ледовые дворцы, стадионы, спортивные клубы с тренажёрными залами.

Уже 8 лет Марийский государственный университет активно и успешно занимается продвижением экспорта образовательных услуг, развитием академической мобильности студентов и преподавателей и расширением образовательного и научного межвузовского сотрудничества, регулярно подтверждая качество российского высшего образования и статус Республики Марий Эл как точки культурной интеграции. Сегодня интернационализация образования является одним из ключевых показателей стратегии развития вуза, в том числе одним из стратегических проектов университета как участника федеральной программы «Приоритет 2030». Более 100 слушателей ежегодно проходят обучение на подготовительном отделении. Высокие результаты деятельности МарГУ по данному направлению подтверждают стабильно высокие позиции в престижных рейтингах. Так, по итогам 2022 года Марийский государственный университет занял 38-е место по показателю «Интернационализация» в рейтинге университетов «Интерфакс».

Подтверждает статус МарГУ как международной студенческой столицы страны комментарии иностранных партнёров вуза, с которыми на протяжении всех этих лет ведётся работа по продвижению экспорта образовательных услуг.

Каруззаман Сайед, президент компании RusEducation:

«Мы чувствует поддержку и заинтересованность в продвижении российского образования за рубежом со стороны ректора МарГУ Михаила Швецова. Наша компания давно и плодотворно сотрудничает с университетом. В перспективе в республике планируется увеличить численность индийских студентов до пять тысяч человек, что позволит создать новые рабочие места и укрепить материальную базу вуза. Чтобы создать комфортные условия для обучения и отдыха иностранных студентов в МарГУ планируют строить новый кампус. Уже сейчас студенческий городок университета окружает студентов вниманием и добротой, что существенно укрепляет репутацию российского образования. Мы, как инвестор, создаем новую жилую инфраструктуру, университет строит учебно-лабораторные корпуса. Скоро у МарГУ будет новый корпус в самом центре Йошкар-Олы (площадь Никонова. 1А). Все это позволяет считать Марий-Эл международной студенческой столицей России» (https://fedpress.ru/news/77/society/3236669).

Дия Асаад Али, Президент Ассамблеи деловых кругов «Россия-Ливан»:

«На сегодняшний день, исходя из политической ситуации, российские вузы должны усиливать и укреплять отношения с Ближним Востоком – это Индия, Китай, Иран - страны - которые тесно стараются укреплять отношения с России в сфере образования. Республика Марий Эл - это золотая середина в плане обучения: доступная стоимость проживания и учёбы, невысокие расходы на питание, транспорт, инфраструктура и архитектура города. Я намерен продвигать, развивать эти отношения и увеличивать количество студентов, поступивших в МарГУ».

Такое же мнение разделяют сами иностранные студенты, а также их родители. В 2022 году более 500 индийских студентов были переведены из Украины в МарГУ. В университете новых обучающихся, как всегда, приняли с теплотой и заботой, предоставляя все возможности для развития в области образования, науки, спорта и творчества.

Родители студента Медицинского института МарГУ Кедара Хинджа и его Виджай Кумар Сардана и Рина Сардана:

«Российская Федерация – это современная страна, живущая в мире и гармонии. Мы были уверены, что когда наши дети окажутся в России, то будут в безопасности. Для нас важно, чтобы наши дети получили хорошее образование, поэтому мы рады, что им предоставили возможность пройти обучение дальше.

Индия и Россия давно находятся в крепкой дружеской связи друг с другом. С тех пор, как Индия получила независимость, Россия помогла нам, мы очень тесно сотрудничаем. Мы очень рады, что важные ценности в России соотносятся с теми, по которым живут люди из Индии. Мы очень рады, что Россия помнит свою историю и передает эту память из поколения в поколение, так же как и в Индии. У нас действительно много общего. Мы горды тем, что Россия чтит память своих героев».

Шанта Снигдха, студентка Медицинского института, которая перевелась в МарГУ из Украины:

«Я просто хотела остаться в живых, а Россия дала мне надежду на спасение. Крепкая дружба между Российской Федерацией и Индией имеет многовековую историю. В случае каких-либо проблем наши страны всегда оказывали и продолжат оказывать поддержку друг другу. Когда я приехала сюда, я была поражена дружелюбием и открытостью жителей Республики Марий Эл».

Ректор МарГУ Михаил Швецов:

«Мы знаем, что ведущие вузы, которые нам раньше всегда приводились в пример, такие как Оксфорд, Йель, Гарвард, Массачусетс, это всё - вузы, которые находятся в небольших городах, в которых проживает не более 150 000 человек. Йошкар-Ола тоже небольшой город, в котором сейчас обучается почти 3000 студентов, - это уже около 1% населения города. И если рассчитать количество иностранных студентов на одного жителя, то в России мы по этому показателю являемся одними из лучших. Мы ведем активную деятельность с нашими партнерами, работаем с разными странами, с университетами, занимаемся совместно наукой, внедряем новые образовательные программы. Очень хорошо, что в нашем городе создана такая атмосфера, что, приезжая к нам, у людей есть возможность познакомиться с большой частью представителей цивилизованного мирового сообщества».

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