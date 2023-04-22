Петербургские кинематографисты снимают кинокомикс-блокбастер в Купчино!

13, 14 и 15 апреля в павильоне киностудии «Ленфильм» начались съемки отечественного кинокомикса «НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ» о супергероях из спальных районов! Съемки ведутся независимой киностудией «Movie Magic Studios» при поддержке энтузиастов со всей России.

СЮЖЕТ

Главный герой - школьный учитель литературы по имени Михаил - классический очкарик-интеллигент и недотепа. Чтобы завоевать уважение сына, Михаил решает стать супергероем из любимого комикса Вани - он копирует костюм, образ героя, и… неожиданно обретает реальные суперспособности.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ

В съемках примет участие звезда питерских сериалов и кино - Сергей Селин и другие звезды российского кино.

О ПРОЕКТЕ

Экранизация оригинального отечественного комикса "НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ". Формат: полнометражный фильм. Хронометраж серии: 1 час 40 мин.

БЮДЖЕТ

На данный момент съемки ведуться за счет народного финансирования (краудфандинг). Полный бюджет проекта ориентировочно составляет 150 миллионов рублей.

АВТОРЫ

Режиссер картины - Алексей Талызин. Автор фантастического триллера «Кое-что задаром», который также снимался в Петербурге. Без поддержки крупных продюсеров и известных киностудий был снят профессиональный фильм в жанре нео-нуар по мотивам одноименного произведения Роберта Шекли:

Картина была показана на десятках фестивалей и получила множество наград («приз за лучшую режиссуру» на Международном фестивале короткометражных фильмов «КОРОЧЕ», фестивале «Шорты», «KONIK» и др).

ЧТО СНИМАЕМ?

В павильоне будет создана декорация «Мастерская безумного инженера». В съемках задействованы аниматронные роботы и механизмы.

КОМАНДА

Режиссер, сценарист и продюсер — Алексей Талызин;

Оператор-постановщик — Филипп Мартынов;

Сценарист — Евгения Генрих;

Художник-постановщик — Ксения Редько.

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